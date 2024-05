Rohlik Group obhajuje loňský triumf. Znovu vyhrál prestižní světové ocenění za své privátní značky

Miil BIO Čerstvé mléko plnotučné 3,6 % a Kitchin Hrášek ve slaném nálevu získaly cenu Salute to Excellence Awards. To je prestižní světové ocenění, které každoročně uděluje Private Label Manufacturers Association za vynikající produkty uváděné pod privátními značkami.

Rohlik Group, evropský lídr v online doručování potravin, je mezi zákazníky oblíbený i pro své privátní značky, které se vyznačují nadstandardní kvalitou za diskontní ceny. To ostatně potvrdil i loňský triumf v podobě prestižního ocenění Salute to Excellence, které Rohlik Group získala v kategorii kávy za svou značku Ubomi. Letos Rohlik tento úspěch opakuje, a to dokonce ve dvou kategoriích. Miil BIO Čerstvé mléko plnotučné 3,6 % a Kitchin Hrášek ve slaném nálevu si po zásluze odnášejí vítězství ve svých kategoriích nejen pro svou kvalitu a cenu, ale také pro originální a osobitý design.

Salute to Excellence Awards je prestižní světové ocenění, které každoročně uděluje Private Label Manufacturers Association za vynikající produkty uváděné pod privátními značkami.

Tato ocenění se zaměřují na produkty, které se vyznačují vysokou kvalitou, inovativním designem, vynikající chutí a celkovou hodnotou pro zákazníky. Rohlik Group nyní s hrdostí oznamuje, že mezi 72 prodejci a více než 550 produkty z 26 zemí uspěly produkty pod privátními značkami Rohlik Group – Kitchin a Miil.

"Jsme nesmírně hrdí na ocenění Salute to Excellence Awards, které naše produkty získaly," uvedl Petr Chvojka, Rohlik Group Head of Private Labels. "Potvrzuje to naši dlouhodobou snahu o poskytování inovativních produktů té nejvyšší kvality našim zákazníkům. I nadále však plánujeme pracovat na zlepšování našich výrobků a služeb, abychom splnili a překonali očekávání našich zákazníků. Tento úspěch nás motivuje k dalšímu růstu a neustálému zlepšování ve všech oblastech naší činnosti," dodává.

V současnosti tvoří privátní značky v Rohlik Group necelých 10 % prodejů a tento podíl stále roste. Zákazníci se stále více obracejí k těmto značkám, protože ocení nejen cenovou dostupnost, ale také kvalitu a hodnotu, kterou nabízejí. Privátní značky Rohlik Group jsou navíc navrhovány s ohledem na udržitelnost, což dokládají různé certifikace jako MSC, ASC, RFA a další. Veškeré tyto certifikace označují závazek k ochraně životního prostředí, udržitelnému rybolovu a zemědělství. To vše zaručuje, že produkty privátních značek Rohlik Group splňují nejvyšší standardy kvality a zodpovědnosti, což jeho zákazníci oceňují.

Široká nabídka privátních značek

Miil a Kitchin však nejsou jedinými privátními značkami, které Rohlik Group představila. Ve svém portfoliu kromě mléčných a trvanlivých výrobků nabízí také mnoho dalších značek, které jsou přizpůsobeny potřebám zákazníků. V nabídce privátních značek nesmí chybět ani káva Ubomi nebo uzeniny Dacello. Srdce zákazníků si získala také značka Yutto, která nabízí oříšky a rostlinné nápoje, a Pappudia, pod kterou zákazníci najdou lahůdky a džusy. Sortiment papírové hygieny představuje značka Moddia a pro zákazníky, kteří mají domácí mazlíčky, zařadil nově Rohlik Group také Pauu, krmivo pro psy a kočky.

