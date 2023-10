Řidičům hrozí nebezpečí. Po planetě jezdí desítky milionů automobilů s vadnými airbagy

Nejméně 20 milionů vozů automobilky General Motors je vybaveno vadnými airbagy a měly by být svolány ke kontrole, než se zraní nebo zabije více lidí. Uvedl to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Celkem může být vadných až 52 milionů airbagů, které použily také jiné automobilky.

Reklama

Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) chce nechat překontrolovat všech 52 milionů airbagů vyrobených firmou ARC Automotive kvůli podezření, že mají vadné nafukovače. Ty při nárazu vozu explodují příliš velkou silou, takže z nich vylétnou kovové díly, které mohou zasáhnout obličej a krk cestujícího. Při podobných nehodách zemřeli již nejméně dva lidé a několik dalších bylo zraněno. Nejvíce těchto airbagů je právě ve vozech GM. Takto rozsáhlé svolání ke kontrole by patřilo k největším v historii.

NHTSA zatím nezveřejnil, kolika vozidel by se svolávací akce celkově týkala, ani kterých modelů. Počet vozů GM s těmito nafukovači by mohl být vyšší, v závislosti na postupu regulačních úřadů.

Vietnamská automobilka VinFast zažívá boom. Čtvrtletní tržby jí stouply o 159 procent Zprávy z firem Vietnamskému výrobci elektromobilů VinFast vzrostly ve třetím čtvrtletí tržby o 159 procent na 343 milionů dolarů (osm miliard korun) díky růstu prodeje aut. Společnost však prohloubila ztrátu o 34 procent na 623 milionů dolarů. ČTK Přečíst článek

NHTSA podle listu v dubnu zaslal firmě ARC dopis, ve kterém požadoval stažení nafukovačů. ARC požadavek odmítla. Úřad tak musel přistoupit k neobvyklému kroku a naplánovat slyšení, které je nezbytné, pokud chce oficiálně nařídit stažení. Slyšení, které se má uskutečnit dnes, dává ARC a dotčeným automobilkám prostor vyjádřit se k prvotnímu zjištění NHTSA.

ARC tvrdí, že rozsáhlé provozní testy neprokázaly žádnou závadu. Prasknutí airbagů, která byla oznámena, jsou ojedinělá a bylo jich málo.

Kromě GM by se kontrola airbagů dotkla dalších 11 automobilek. Jsou mezi nimi Ford Motor, Volkswagen, Toyota Motor a Hyundai Motor.

Světová premiéra. Nový Kodiaq s hybridním pohonem budil v Berlíně zvědavost návštěvníků Zprávy z firem Automobilka Škoda Auto v Berlíně ve světové premiéře představila druhou generaci svého největšího SUV Kodiaq. Začne se vyrábět v příštím roce v Kvasinách na Rychnovsku, kde do úprav výrobní linky automobilka investovala 12 milionů eur, tedy zhruba 290 milionů korun. ČTK Přečíst článek

Potenciálně vadné nafukovače se vyráběly od roku 2000 po dobu 18 let. Problém podle NHTSA spočívá v zablokování ventilačního otvoru. To může způsobit příliš vysoký tlak a explozi při aktivaci airbagu při nehodě. Úřad začal tyto nafukovače vyšetřovat před více než osmi lety poté, co byl jeden člověk zraněn a další usmrcen kovovými kusy, které byly vrženy do kabiny při výbuchu airbagu.

Případ je podobný problémů airbagů vyráběných japonskou společností Takata v minulém desetiletí. Ke kontrole bylo tehdy svoláno zhruba 42 milionů vozů.