Řetězec Valmont ČR převezme konkurenta z Brna

Řetězec prodejen s tabákovými výrobky Valmont ČR slovenského miliardáře Ivana Kmotríka může koupit svého brněnského konkurenta Point4U. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Úřad dospěl k závěru, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve zkoumaných oblastech, a proto rozhodl o jeho povolení. Rozhodnutí již nabylo právní moci,“ uvedl ÚOHS.

Řetězec Valmont ČR, který podle údajů na svých internetových stránkách má v Česku více než 130 obchodů, patří od roku 2017 do skupiny Grafobal slovenského miliardáře Ivana Kmotríka, který mimo jiné vlastní fotbalový klub Slovan Bratislava. Firma uvádí, že je v Česku druhým nevětším řetězcem s tabákovými výrobky.

Podle účetní uzávěrky za rok 2024 dostupné ve Sbírce listin měla společnost Valmont ČR čistý obrat 3,3 miliardy korun, hospodaření loni zakončila se ziskem 96,6 milionu korun.

Brněnská společnost Point4U má podle své výroční zprávy za rok 2024 v Brně dvacítku provozoven. Firmu podle údajů v Evidenci skutečných majitelů vlastní Jaromír Veit. Společnost loni vykázala čistý obrat 353 milionů korun, hospodaření zakončila se ziskem 13 milionů korun.

