Raškův Natland koupil betonový skelet v Krkonoších. Chce mu dát druhou šanci
Investiční skupina Natland Tomáše Rašky má další úlovek z insolvence. V Krkonoších koupila rozestavěný apartmánový dům, jehož původní developer skončil v konkursu. Z projektu Pergamentka ve Vítkovicích zatím stojí betonová konstrukce, vzniknout v něm má necelá dvacítka apartmánů. Skupina slibuje dokončení do září 2027. Cenu akvizice ani náklady na dostavbu neuvedla.
Investiční skupina Natland podnikatele Tomáše Rašky vsadila na nemovitost, jejíž původní vlastník se dostal do problémů. V dražbě vyhlášené insolvenčním správcem koupila nedokončený apartmánový projekt Pergamentka v Krkonoších. Projekt má pravomocné stavební povolení a za sebou první fázi výstavby.
Hotová je betonová monolitická konstrukce budovy, v níž má vzniknout necelých 20 apartmánů o dispozicích 1+kk a 2+kk. Čistá podlažní plocha přesáhne tisíc metrů čtverečních.
„Projekt se kvůli problémům původního developera zastavil, samotná nemovitost má ale platné stavební povolení, část stavby je již realizována a nachází se ve velmi zajímavé krkonošské lokalitě,“ uvedl Tomáš Balvín, investiční manažer Natlandu odpovědný za nemovitosti.
Na prudkém svahu nad Rokytnicí nad Jizerou stála stará krkonošská roubenka v ne právě dobrém technickém stavu. Místo demolice ale přišla citlivá rekonstrukce, která zachovala maximum původních materiálů i charakter domu. Uvnitř dnes vznikly tři apartmány, sauna a zázemí pro současné pohodlné bydlení i pronájem.
Roubenku nezbourali, ale zachránili. Dnes ukrývá tři apartmány i saunu
Reality
Na prudkém svahu nad Rokytnicí nad Jizerou stála stará krkonošská roubenka v ne právě dobrém technickém stavu. Místo demolice ale přišla citlivá rekonstrukce, která zachovala maximum původních materiálů i charakter domu. Uvnitř dnes vznikly tři apartmány, sauna a zázemí pro současné pohodlné bydlení i pronájem.
Z insolvence zpátky na trh
Natland nyní plánuje technicky prověřit dosavadní stavbu, upravit projekt a pokračovat ve výstavbě. Dokončení předpokládá v září 2027, následně chce apartmány prodat.
Pergamentka leží v pěší vzdálenosti od lyžařského areálu Aldrov a nedaleko snowparku Jizerka. Investor sází na využití nemovitosti nejen v zimní sezoně, ale také během letních pobytů v Krkonoších.
Akvizice zapadá do strategie Natlandu, který se dlouhodobě zaměřuje mimo jiné na podniky a projekty ve finančních či provozních potížích.
„Nejde nám o to jen nakupovat nemovitosti a čekat, až jejich cenu zvýší trh. Hodnotu chceme vytvářet sami anebo pokračovat tam, kde někdo začal,“ vysvětlil Balvín.
Vlastní základna v Jizerkách nemusí znamenat starou chalupu a nekonečné opravy. Tento moderní mezonet nabízí pohodlí novostavby, Jizerskou magistrálu téměř za dveřmi a k tomu možnost krátkodobého pronájmu. Z Prahy jste přitom na místě zhruba za devadesát minut.
Horský mezonet v Jizerských horách: Příroda, klid i aktivní život 90 minut od Prahy
Reality
Vlastní základna v Jizerkách nemusí znamenat starou chalupu a nekonečné opravy. Tento moderní mezonet nabízí pohodlí novostavby, Jizerskou magistrálu téměř za dveřmi a k tomu možnost krátkodobého pronájmu. Z Prahy jste přitom na místě zhruba za devadesát minut.
Natland má v přípravě projekty za 58 miliard
Nemovitosti patří mezi hlavní investiční oblasti Natlandu. Skupina v poslední době investovala například do developerského projektu v Lucembursku, v Česku vlastní projekty Zličín Gate a Hostivař. Na Slovensku má v portfoliu mimo jiné kancelářskou budovu Bajkalská Office Centre a spolu s WOOD & Company se podílela na akvizici obchodního centra VIVO! v Bratislavě.
Podle vlastních údajů má Natland za sebou realizaci více než dvou tisíc bytových jednotek, další tři tisíce připravuje. Tržní hodnotu svého nemovitostního portfolia vyčísluje na více než 3,6 miliardy korun a objem připravovaných projektů na 58 miliard korun.
Firmy v problémech, dluhy a insolvence. Právě na tyto situace míří nový projekt Natlandu a advokáta Jana Eisenreicha.
Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech
Zprávy z firem
Firmy v problémech, dluhy a insolvence. Právě na tyto situace míří nový projekt Natlandu a advokáta Jana Eisenreicha.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.