První žena v čele Sokola Hana Moučková končí. Odchází i jeden z šéfů organizace

Hana Moučková odstoupila z funkce starostky a členky předsednictva České obce sokolské (ČOS), oznámila to na mimořádném jednání výboru obce, které se koná kvůli odhalení bankovního a úvěrového podvodu v ČOS.

Podle policie se ho dopustila bývalá asistentka Moučkové, škoda je nejméně 40 milionů korun. Vedením ČOS by měl být dočasně pověřen první místostarosta Martin Chlumský. Na vlastní žádost skončil i ředitel kanceláře ČOS Marek Tesař. Jako důvod uvedl chování a postoj spolupracovníků a spolku k odstupující starostce Moučkové.

Nového starostu s mandátem do konce řádného období, které končí sjezdem v roce 2025, by měl zvolit výbor ČOS 27. dubna, vyplývá z prohlášení. Dnešní jednání mimořádného výboru ČOS, který je nejvyšším orgánem spolku v období mezi sjezdy, pokračuje. Vedení Sokola by mělo členy informovat o krocích, které podniklo k minimalizaci škod.

Zaměstnankyně Sokola podle policie podvedla organizaci i banku a neoprávněně získala desítky milionů korun. Mluvčí pražských policistů Jan Daněk 8. února uvedl, že výše škody je nejméně 40 milionů korun. ČOS na svém webu tehdy zveřejnila, že zaměstnankyně si vzala život v sídle organizace, když se na její trestnou činnost přišlo. Daněk už dříve sdělil, že jedna z podezřelých zemřela, ale okruh podezřelých nebyl uzavřen. V pátek uvedl, že vyšetřování pokračuje beze změn.

„Toto rozhodnutí jsem zvažovala od samého začátku, ale jsem přesvědčena, že rezignace obratem nebyla namístě a pro fungování Sokola dobrá. O tom mě přesvědčovali i kolegové z předsednictva a mnozí zástupci žup. Bylo potřeba neprodleně učinit zásadní právní kroky k minimalizaci škod a nechtěla jsem, aby bylo vedení paralyzované a čekalo se na mimořádný výbor, který rozhodne, co dál. Věřte, že by to bylo pro mě osobně daleko jednodušší, ale pro Sokol by to nebylo dobré,“ uvedla v prohlášení Moučková.

Někteří zástupci sokolských žup ráno při příchodu do Tyršova domu novinářům řekli, že je pro ně celá situace pořád velký šok. „Myslím si, že byla hlavně způsobena Sokolu velká morální škoda, a ta se bude těžko napravovat,“ řekla starostka Sokolské župy Valašské Pavlína Frýdlová. Milan Cimfl z župy Východočeské – Pippichovy novinářům řekl, že jde na výbor s tím, že odvolají všechny, kteří situaci způsobili. Je podle něj nepravděpodobné, že tři měsíce před Všesokolským sletem odvolají celé předsednictvo Sokola, které tvoří 13 lidí. „Ale uděláme to hnedka po něm,“ řekl.

V pořadí 17. ročník Všesokolského sletu se uskuteční v létě v Praze. Rozpočet akce přesahuje podle pořadatelů 150 milionů korun, na financování se má podílet mimo jiné Národní sportovní agentura (NSA). Dalšími zdroji financí jsou podle organizátorů sletu také příspěvky a účastnické poplatky sokolů, podpoří ho i kraje, hlavní město Praha a další partneři.

V rozhovoru zveřejněném na webu ČOS 4. března Moučková uvedla, že v případě zpronevěry nejde o finance tělocvičných jednot, které si rozpočty spravují samostatně. „Nejde ani o státní dotace. Například loni jsme prošli zcela bez problémů kontrolou Národní sportovní agentury,“ uvedla.

Moučková vedla ČOS od roku 2011, v červnu 2022 ji obec zvolila do pátého funkčního období. Je první ženou, která tento post zastávala od založení organizace před více než 160 lety.

Tesař byl ve funkci ředitele Kanceláře ČOS sedm let. Je mimo jiné iniciátorem strategie Sokol 2030, ke které patří nová vizuální tvář spolku. Hlavními důvody jeho rozhodnutí jsou současný postoj a chování k Moučkové. Zdůraznil, že rozumí zděšení, které panuje v jednotách a mezi členy.

ČOS dostává od roku 2018 na dotacích na organizaci sportu ročně přes 60 milionů korun. Dotace dříve rozdělovalo ministerstvo školství, nyní je přiděluje NSA. V roce 2022 měl Sokol téměř 160.000 členů, podobně jako mezi lety 2017 a 2020. Zhruba polovinu z nich tvořily děti a mládež.