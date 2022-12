Propouštění začalo. Technologické firmy v jihovýchodní Asii se zbavují lidí

Zpomalení růstu tržeb, strašák recese, změna chování zákazníků. Propouštění v technologických firmách doputovalo i do Asie, uvádí server CNBC.

Technologické společnosti v jihovýchodní Asii letos více propouštějí, píše server CNBC. Reagují tím na ztráty a na zhoršující se makroekonomickou situaci, které přicházejí po velmi úspěšném období v době koronavirové pandemie.

Singapurské internetové tržiště Carousell minulý týden oznámilo, že propustí asi deset procent zaměstnanců, takže zruší přibližně 110 pracovních pozic. V listopadu zrušila indonéská firma GoTo Group 1300 pracovních míst, a propustila tak zhruba 12 procent svých zaměstnanců. GoTo Group je společnost pro digitální platby, logistiku a spolujízdu Gojek a internetové tržiště Tokopedia. Podobně singapurská internetová společnost Sea Group se podle místních médií za posledního půl roku rozloučila s více než sedmi tisíci zaměstnanci.

„Objevují se známky toho, že vstupujeme do recese, pokud už v ní nejsme. Poptávka zákazníků bude proto v roce 2023 pravděpodobně slabší,” uvedl spoluzakladatel a generální ředitel singapurského internetového sdružovače značek Rainforest Jia Jih Chai.

Carousell za loňský rok zaznamenal zpomalení růstu tržeb na 21 procent, celkem tak utržil 49,5 milionu dolarů (1,1 miliardy korun). O rok dříve firma tržby ztrojnásobila. GoTo od ledna do září zaznamenala nárůst ztrát.

Tohle je teprve začátek

„Překvapilo mě, že společnosti předpokládaly, že změny chování z období covidu potrvají navždy,” řekl novinář Alex Kantrowitz, který se zaměřuje na technologické firmy z kalifornského Silicon Valley a který vydává nezávislý newsletter a podcast s názvem Big Technology.

„Je jasné, že jakmile budete mít dovoleno chodit do restaurací a scházet se s přáteli venku, tak budete méně využívat Netflix, Facebook, Shopify či Amazon. Tak proč se všichni tváří, jako by to mělo trvat věčně?” řekl Kantrowitz. Propouštění v technologických podnicích je podle něj teprve na začátku.

Technologické firmy se masově zbavují zaměstnanců celosvětově, propouštějí zvláště velké americké technologické podniky. Například společnost Meta Platforms zrušila asi 11 tisíc pracovních míst, zatímco Microsoft se podle médií kvůli zpomalení růstu rozloučil s téměř tisícovkou lidí.

