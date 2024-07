Pravidelným zákazníkem půjčovny kol Pražské energetiky je i moderátor a dýdžej Michal Kavalčík

Začíná nám léto, doba dovolených a mnozí ji hodlají trávit aktivně, třeba na kole. Anebo na elektrokole. Kdo uvažuje o pořízení elektrokola, pro toho máme užitečné informace od Jaroslava Botka z Pražské energetiky.

Na co si dát při výběru elektorokola pozor?

Vždycky je dobré si dopředu rozmyslet, na co to elektrokolo budu používat. Záleží, jestli chci jezdit rekreačně, po cyklostezkách, tedy jenom upravený povrch, nebo se třeba rád vydám do hor. Nebo rád sjíždím traily. Jestli se vydám do lesa, kde jsou kameny, kořeny a podle toho potom můžu přizpůsobit svůj výběr. V dnešní době jsou takové možnosti, že je opravdu snadné vybrat si kolo speciálně pro tu oblast, které se hodlám věnovat. Pokud chci elektrokolo na dojíždění do práce, můžu si pořídit městské, které už má blatníky, stojan, nosič, světla, je na to všechno vybavené. Naopak, jestli si chci někde zařádit v bike parku, tak si vezmu kolo celoodpružené, které mi zase poskytne úplně jiný zážitek.

Elektrokol jsou na trhu stovky. Jaký je například rozdíl mezi elektrokolem z hobbymarketu a tím, u kterého stojíme?

Je to hlavně kvalita komponentů, kvalita zpracování. Kdybych to trošku rozvinul, tak každé elektrokolo se samozřejmě skládá z nějakých součástí. Jsou tam brzdy a přehazovačka, motor a teď záleží, jak jsou tyto součástky kvalitní. Samozřejmě, pokud jsou méně kvalitní a neznačkové, tak to může tomu uživateli přinést spíš více starostí než radostí, musí často navštěvovat servis. Nejde to dobře seřídit, nefunguje všechno jak má, kdežto u těch značkových, například Shimano, Sram, tam je potom velká pravděpodobnost, že vám to kolo bude velice dobře fungovat jako celek.

Jak je to s dobíjením elektrokol?

Dnešní elektrokola zvládnou urazit na jedno dobití 150 až 200 kilometrů. Baterie se dobíjí z obyčejné zásuvky a trvá to cca 3 až 4 hodiny. Náklady na dobití jsou pak velmi nízké – v řádech jednotek korun. V zimě je potřeba baterii uskladnit v teple, suchu a nabitou.

Všeobecně se tvrdí, že jsou elektrokola těžká.

Co se týče hmotnosti kol, jsou samozřejmě kvůli motoru a baterii těžší než klasická kola. V poslední době jsou ale již v nabídce odlehčené modely, sami výrobci se snaží dosáhnout co nejnižší možné hmotnosti. Ten vývoj jde hrozně dopředu. Dneska například seženete horská elektrokola, která budou vážit mezi 16 a 18 kilogramy, což už se velmi blíží klasickému kolu. U silničních kol se můžete pohybovat i okolo 12 kil.

Co je dnes takový trhákem mezi elektrokoly?

Máme zajímavé novinky. Mně se třeba osobně líbí a je to teď velký trend jsou právě již zmiňovaná odlehčená elektrokola. Tato elektrokola mají sice slabší baterie, ale absolutní většině lidí to na ten dojezd stačí a to kolo je mnohem hravější, blíží se více tomu běžnému kolu. A možná ještě jeden trend bych zmínil, který je taky poměrně často vidět, když pojedete například na dovolenou do hor do Rakouska nebo do Německa. A to jsou takzvaná elektrokola SUV, to znamená elektrokolo s nízkým nástupem, ale s horskými pneumatikami.

Když bych si nechtěl kolo hned kupovat, je možné si jej pouze zapůjčit?

Ano. Zapůjčení elektrokola je dobrou volbou pro ty, kdo si kolo vybírají a potřebují si ho vyzkoušet. Ve většině případů to funguje tak, že si zákazník nejdříve vybere kolo, zapůjčí si ho na víkend a pak si ho koupí. Ale samozřejmě si mohou kolo půjčit i občasní výletníci, kteří zatím do koupě nechtějí investovat. Kolo si lze půjčit na víkend, na týden, na měsíc nebo i na celou sezónu. Při zapůjčení kola u nás vybavíme cyklistu nabíječkou, klíčem pro vyndání baterie, zámkem, přilbou, ale i batohem. Navíc seriózní půjčovny mají kola na území České republiky pojištěna proti krádeži.

Když tedy jedu na dovolenou, chci si půjčit kolo, musím si ho vyzvednout zde u vás?

Záleží, kam máte namířeno. Začali jsme totiž rozšiřovat síť půjčoven u našich smluvních partnerů mimo Prahu, takže si můžete pohodlně rezervovat kolo až v místě ubytování, pokud tam máme nasmlouvanou půjčovnu. My u našich partnerů garantujeme stejné podmínky jako v naší půjčovně v Praze. Například 50 % slevu pro zákazníky, kteří odebírají komodity (elektřinu nebo plyn) od Pražské energetiky. Poptávka po elektrokolech je velká i u hotelů, penzionů nebo restaurací, především na horách, kde jsou elektrokola využívána nejvíce. Nákup vlastních kol by se jim nevyplatil, tak se domluví s námi na výhodném pronájmu. K pronájmu kol nabízíme i pronájem dobíjecí stanice a hotely tak mají pro své klienty zajištěnou vlastní půjčovnu elektrokol.