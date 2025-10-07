Nový magazín právě vychází!

Podzim ve stylu cottagecore. Romantické outfity inspirované přírodou a venkovem

Cottagecore
Podzim se svou barevnou krajinou, vůní pečených kaštanů a prvními chladnějšími večery je jako stvořený pro návrat k romantice a klidu, které cottagecore vyzařuje. Tento trend, inspirovaný idylickým venkovským životem, propojuje přírodu, tradici a pohodovou atmosféru a už několik sezón si nachází místo i v módě. Jemné šaty s květinovým vzorem, pleteniny, přírodní materiály a doplňky s nádechem nostalgie – to všechno dělá z cottagecore styl, který dokáže spojit eleganci s pohodlím. Jak tedy vypadá a proč si získal tolik příznivců?

Termínem cottagecore se označuje trend inspirovaný idealizovaným venkovským životem, který oslavuje přírodu, tradiční řemesla a pohodovou atmosféru. Nutí nás zpomalit a žít v souladu s přírodou, do jisté míry odmítnout technologie. Cottagecore, to je domácí zelenina, vůně domácího pečeného chleba, motivy květin, lněné látky a teplo z praskajícího krbu.

Vůbec poprvé se tento název objevil v roce 2018, přestože fascinace venkovem rezonovala už v éře starého Řecka a Říma a inspirovala i slavné umělce, jako byl Petrarca a Shakespeare. Romantická venkovská idyla fascinovala i Marii Antoinettu, která si v zahradách paláce ve Versailles nechala dokonce vybudovat vlastní umělou vesničku. V 19. století z romantismu a lidových tradic vycházelo i hnutí uměleckých řemesel Arts and Crafts.

Za vznikem cottagecore v jeho moderní podobě ale stojí soudobá mladá generace. A to i přesto, že tento styl je sám o sobě poněkud usedlý. Obrací se nostalgicky k minulým časům, inspiraci si bere z vintage a adoruje rustikální půvab. Odráží tak to, že se zkrátka máme potřebu na chvíli „schovat“ před ruchem města a hledáme klid v přírodě. Což se promítá kromě způsobu bydlení také do toho, jak se oblékáme.

Jak se oblékat ve stylu cottagecore?

Dominují mu proto přírodní materiály, jako je bavlna a len, konopí, ale také pletenina. Případně můžete do svého šatníku zařadit i viskózu. Charakterizují jej výrazně ženské prvky, jako jsou volány, výšivky, květinové vzory, mašle, nadýchané rukávy a jemné, pastelové barvy. Ženy tak v jeho rámci oblékají hlavně šaty, které mohou být také inspirovány Španělskem. Typická je pro ně rozevlátá sukně, hranatý výstřih, spadlá ramena a přestřižení pod prsy v tzv. empirovém střihu.

Celý styl se ale vyvíjí a dostává i poněkud současnější podobu. K romantickým šatům a milkmaid topům se tak nosí i barevné nebo metalické kovbojské boty, stylizaci doplňují folklorové vestičky a bundy a místo sukní po vzoru seriálového hitu Daisy Jones & The Six vládnou šatníkům i zvonové kalhoty. Cottagecore totiž v současnosti i značně oživil trend cowboy girl, který čerpá z estetiky 70. let a fascinuje jej hlavně surová kůže. V této stylizaci však využijete i klasický denim.

Stejně tak obsahuje nádech viktoriánské módy, a proto se můžeme setkat třeba s korzety nebo vysokými šněrovacími botami. I v tuzemských podmínkách můžeme stylově sáhnout přímo do historie a v moderní podobě obléknout halenky inspirované lidovými kroji. V takovém případě nechybí výšivky, šňůrky a vzdušný střih.

V módě vládne udržitelnost

Trendem, který se stále silněji prosazuje i v každodenním oblékání, je důraz na kvalitu a nadčasovost. S myšlenkou cottagecore jde ruku v ruce i návrat k přírodě, k pomalejšímu tempu a většímu důrazu na pohodlí. A právě proto se do popředí dostává takzvaná slow fashion – přístup, který dává přednost oblečení, které se nosí dlouho, snadno kombinuje a nepodléhá rychle se měnícím trendům.

V praxi to znamená volit kousky, které se vyznačují univerzálností a dobrou nositelností. Oblíbené jsou například lněné šaty, nadčasové halenky, pletené svetry nebo kvalitní džíny, které se dají kombinovat na desítky způsobů. Takové oblečení je nejen stylové, ale i praktické – využijete ho ve více sezónách a dokáže doplnit různé příležitosti od volného dne v přírodě po městskou procházku.

Udržitelnost v módě tak nemusí znamenat vzdát se radosti z nakupování. Naopak – vybírání oblečení se stává vědomější a kreativnější. Sázíte na barvy a střihy, které se vám opravdu líbí a v nichž se budete cítit dobře nejen dnes, ale i za rok. Cottagecore tento přístup krásně ilustruje: kombinuje romantické a venkovské motivy s kousky, které vydrží a mají osobní kouzlo.

