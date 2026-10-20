Lukáš Kovanda: Česko se zaseklo. Polsko může být za pár let bohatší
Česká ekonomika ztrácí svůj dosavadní náskok před Polskem a bez zásadního zvýšení produktivity může během příští dekády přijít i o část svého postavení ve střední Evropě. Dosavadní model založený na levnější práci, vysoké zaměstnanosti a dlouhé pracovní době se vyčerpává, zatímco investice do vzdělávání, výzkumu či infrastruktury zaostávají, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Česká ekonomika ztrácí dech. Česko má sice stále před Polskem hospodářský náskok, ten se však rychle zmenšuje. Podle zářijové analýzy Oxford Economics by Polsko mohlo kolem roku 2035 Česko předstihnout v HDP na obyvatele v přepočtu na kupní sílu. Ještě v roce 2019 přitom dosahovalo pouze 80 procent české úrovně.
Stagnující produktivita práce
Hlavním dlouhodobým problémem české ekonomiky je stagnující produktivita práce. Zatímco v letech 2000 až 2019 rostla průměrně o 2,8 procenta ročně, od roku 2019 se prakticky nezvyšuje. Česko tak patří k nejhůře si vedoucím zemím Evropské unie. Ekonomický růst v posledních letech zajišťovalo především zapojování dalších pracovníků, včetně zhruba 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, a rostoucí počet odpracovaných hodin.
Jenže právě tento model růstu naráží na své hranice. Česko již dnes patří k zemím s nejvyšší zaměstnaností v Evropské unii a Češi patří k těm, kteří v práci tráví nejvíce času. Pracovníků v produktivním věku navíc bude kvůli stárnutí populace ubývat. Bohatství země nelze dlouhodobě zvyšovat pouze tím, že bude více lidí pracovat déle. Rozhodující je, kolik hodnoty dokážou za svou práci vytvořit.
Značkové oblečení, kabelky či kosmetika zřejmě pocházející z vyrabovaných francouzských obchodů se objevují na internetových tržištích včetně Vintedu. Rozsah přeprodeje zatím není znám. Přestože česká a francouzská část platformy nejsou přímo propojeny, prostřednictvím dalších prodejců se může zboží dostat i k českým zákazníkům.
Lukáš Kovanda: Z rabování na Vinted. Podezřelé zboží z Francie může doputovat i do Česka
Názory
Značkové oblečení, kabelky či kosmetika zřejmě pocházející z vyrabovaných francouzských obchodů se objevují na internetových tržištích včetně Vintedu. Rozsah přeprodeje zatím není znám. Přestože česká a francouzská část platformy nejsou přímo propojeny, prostřednictvím dalších prodejců se může zboží dostat i k českým zákazníkům.
České ekonomice se navíc postupně vyčerpává dosavadní konkurenční výhoda založená na relativně levné pracovní síle a průmyslové výrobě součástek a dalších meziproduktů. Mzdy rostou, aniž by odpovídajícím tempem stoupala produktivita. Firmám tak rostou náklady na jednotku produkce a česká ekonomika ztrácí část své konkurenceschopnosti.
Důsledky jsou již patrné. Zatímco v roce 2019 dosahoval český HDP na obyvatele v paritě kupní síly 91 procent úrovně eurozóny, v roce 2025 to bylo pouze 88 procent. Namísto dalšího přibližování západní Evropě se tak Česko od její hospodářské úrovně opět vzdálilo.
Rozvoj brzdí nedostatečné investice
Přitom nejde o to, že by česká ekonomika postrádala perspektivní odvětví. Produktivita výrazně roste například v informačních technologiích, farmaceutickém průmyslu či výrobě elektroniky a automobilů. Jejich úspěchy se však dostatečně nepromítají do výkonu celého hospodářství. Rozvoj nadále brzdí nedostatečné investice do vzdělávání, výzkumu a infrastruktury, zdlouhavé povolování staveb i nízká mobilita pracovníků.
Oxford Economics proto předpokládá, že česká ekonomika v příštích deseti letech poroste v průměru o dvě procenta ročně. Česko tak sice bude nadále bohatnout, avšak pomaleji než v minulosti. Pokud nedokáže zvýšit svou produktivitu, hrozí mu, že bude postupně ztrácet své dosavadní hospodářské postavení ve střední a východní Evropě. Polsko by se přitom mohlo stát první zemí regionu, která Česko v HDP na obyvatele předstihne.
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