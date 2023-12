Potvrzeno. Střelec z Filozofické fakulty vraždil i v Klánovickém lese

Balistická expertiza prokázala shodu zbraně z vraždy dvou lidí v Klánovickém lese z minulého týdne se zbraní z domu, kde bydlel střelec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK), uvedla to policie na sociální síti X.

Reklama

Policisté dosud hovořili o tom, že indicie naznačují spojitost mezi případy a než se potvrdí, plánovali udržovat v Klánovickém lese zvláštní opatření pro případ, že by tam hrozilo další nebezpečí.

Oběťmi v Klánovicích jsou podle médií dvaatřicetiletý muž a jeho dvouměsíční dcera. Při čtvrteční tragédii v univerzitní budově v Praze zahynulo 14 lidí včetně střelce, jedna oběť zemřela v nemocnici. „Balistická expertiza prokázala shodu zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity,“ uvedla policie.

Policisté tento týden Klánovický les kvůli vraždě dva dny prohledávali. Zapojily se stovky policistů z několika krajů včetně psovodů se psy či policistů na koních. Nenašli ale nikoho, kdo by se tam skrýval a byl nebezpečný. Neobjevili ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko, oznámili policisté ve středu s tím, že budou oblast dál hlídat.

Šéf pražské mordparty Aleš Strach dnes dopoledne řekl, že podezřelý ze střelby na FF UK figuroval mezi podezřelými z Klánovic. Chybělo pár dní, aby se další tragédii zabránilo, uvedl.

Tragická událost na univerzitě spojila Česko. Lidé zasaženým přispěli miliony korun Filantropie Lidé na pomoc zasaženým čtvrteční tragédií na pražské filozofické fakultě přispěli miliony korun. Vyplývá to z webů sbírek. Na sbírce Nadačního fondu Univerzity Karlovy (UK) se do pátečního brzkého rána sešlo přes 2,5 milionu korun. Útočník na fakultě ve čtvrtek odpoledne zastřelil 14 lidí, dalších 25 bylo zraněno. ČTK Přečíst článek

Smrt Prigožina byla vraždou na objednávku od Putinova člověka, píše The Wall Street Journal Leaders Srpnová smrt zakladatele žoldnéřské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Jevgenije Prigožina byla vraždou na objednávku ze strany tajemníka ruské bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje ze západních zpravodajských služeb a Ruska. Kreml to odmítl komentovat, jedná se podle něj o výmysl. ČTK Přečíst článek