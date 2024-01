Policie proti střelci z Karlovy Univerzity postupovala správně, prokázala kontrola

Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia nezjistil pochybení v postupu policie při zásahu proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zásah byl rychlý a profesionální a v souladu s právními i interními předpisy, uvedl ředitel úřadu Michal Tikovský.

Do budoucna doporučil lepší krizovou komunikaci. O skutečnosti, že se po mladíkovi pátrá kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům, podle Tikovského nebylo informováno vedení fakulty.

„Úřad vnitřní kontroly provedeným šetřením nezjistil pochybení příslušníků policie. Postup policistů byl v souladu s platnými právními předpisy a interními akty řízení. Zásah policie lze hodnotit jako rychlý a profesionální,“ řekl Tikovský. „I přesto lze do budoucna v podobných situacích doporučit vhodnější krizovou komunikaci s dotčenými orgány, v tomto případě s vedením fakulty. O skutečnosti, že je po střelci pátráno, nebylo výslovně informováno vedení fakulty, ale pouze zaměstnanci fakulty, s nimiž policisté hovořili,“ doplnil ředitel úřadu.

Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince přišlo o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu.

Úřad vnitřní kontroly se podle Tikovského zaměřil na čtyři oblasti - úkony policie předcházející střelbě, postup policistů po oznámení o střelbě do úmrtí střelce, postup policistů po úmrtí střelce a postup na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu.

Policie dostala ve čtvrtek 21. prosince po poledni informaci o tom, že mladík z obce Hostouň odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. O 25 minut později v obci nalezla mrtvého otce podezřelého, po jeho synovi poté vyhlásila pátrání. Policie pak zjistila, že student bude mít přednášku v Celetné ulici v Praze. Evakuovala proto tamní objekt filozofické fakulty, střelba byla ale následně hlášena z nedaleké hlavní budovy na náměstí Jana Palacha.

Podle Tikovského policisté zvolili adekvátní prostředky k vypátrání muže. V danou chvíli podle něj nemohli vědět, že by střelec mohl mířit do budovy fakulty na náměstí Jana Palacha, nebo že by se chystal zabíjet. Hlídky, které se v budově ještě před střelbou nacházely, podle Tikovského studenta hledaly. Pracovníkům fakulty policisté sdělili, že jde o studenta fakulty, který může být ozbrojen a chce spáchat sebevraždu.

„Filozofická fakulta má v Praze čtyři budovy, přičemž jediný reálný poznatek o možném pohybu pachatele vedl od získání jeho rozvrhu do ulice Celetná. Střelec měl ten den přednášku pouze v této budově,“ uvedl Tikovský. Ve chvíli, kdy policisté nalezli v domě mladíka nástražný výbušný systém, nasadili do pátrání další prostředky.

Za profesionální a rychlý označil Tikovský i postup policie při zásahu proti střelci v budově na náměstí Jana Palacha, postup při evakuaci lidí z objektu podle něj odpovídal předpisům. Za velmi profesionální považuje i první pomoc, kterou policisté poskytli raněným na místě.

Úřad se zabýval i tím, zda policisté nechybovali, když byl mladíkovi vydán zbrojní průkaz. „Postup při vydání průkazu byl v souladu s právními předpisy, i nadále ale probíhá vyšetřování,“ řekl k tomu Tikovský.