Poslední výstřel elitního útvaru prokuratury na Slovensku. Žalobce obvinil finančníka Haščáka

Žalobce končícího elitního útvaru prokuratury na Slovensku podle médií obvinil spoluzakladatele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka a další čtyři osoby z korupce a z dalších trestných činů. Prokuratura, která o obvinění pěti lidí informovala, zveřejnila jen iniciály stíhaných.

Podle úřadu speciální prokuratury (ÚSP), jehož zrušení k 20. březnu prosadila nynější vládní koalice premiéra Roberta Fica, se případ týká zhruba 20 let staré kauzy zvané Gorila. V ní policie prověřovala podezření z uplácení vysoce postavených slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Finanční skupina i Haščák nekalé jednání v kauze dlouhodobě popírají.

Všech pět nyní obviněných čelí stíhání za trestný čin založení a podpory zločinecké skupiny a korupční trestné činy, čtyři z nich pak také za zločin porušování povinností při správě cizího majetku.

Slovenská policie v kauze Gorila už v listopadu 2022 obvinila celkem sedm lidí, včetně Haščáka, dále bývalého ministra hospodářství Jirka Malchárka či někdejší členku vedení Fondu národního majetku (FNM) Annu Bubeníkovou; FNM v minulosti spravoval podíly státu ve firmách. Toto stíhaní letos v únoru žalobce ale zrušil, což prokuratura zdůvodnila formálními a procesními nedostatky. Obhajoba tehdy uvedla, že vyšetřovatelka, která v případu vznesla obvinění, měla v souladu se zákonem přerušený výkon funkce policistky.

Žalobce po zmíněném zrušení obvinění vůči Haščákovi vrátil případ policii k novému rozhodnutí. Z vyjádření ÚSP vyplývá, že žalobce sám v případu obvinil pěti lidí, a to kvůli tomu, že policejní vyšetřovatelka nesplnila jeho pokyn bezodkladně vznést v případu obvinění.

Kauza Gorila propukla na konci roku 2011, kdy na internetu někdo zveřejnil dokumenty, které byly vypracovány na základě odposlechů. O osm let později pak do médií unikla i samotná nahrávka z odposlechů jednoho z bratislavských bytů, kde se podle uniklých dokumentů setkával Haščák například s Malchárkem či s Bubeníkovou.