Po Penny, Lidlu a Albertu zvýší zaměstnancům platy i Billa

Řetězec Billa od dubna zvýší mzdy všem svým zaměstnancům, a to v průměru o sedm procent. Na provozních pozicích bude nárůst činit přibližně 1900 korun měsíčně, například prodavači budou nově v základu pobírat 25 300 korun, uvedla firma. Platy letos stouply i zaměstnancům dalších potravinových řetězců, jako je Lidl, Penny Market a Albert.

Předloni se platy zaměstnancům Billy zvýšily asi o pět procent, v lednu loňského roku přibližně o desetinu, stojí ve zprávě. K dalším benefitům v Bille patří stravenky v hodnotě 100 korun za pracovní směnu nebo příspěvek na penzijní připojištění, informovala firma.

„Uvědomujeme si dopad krize životních nákladů na všechny členy našeho týmu a zvyšujeme investice do mezd našich zaměstnanců,” řekl generální ředitel Billy ČR Liam Casey. Firma na zvýšení mezd vynaloží více než 200 milionů korun ročně navíc.

Platy letos stouply i zaměstnancům dalších potravinových řetězců. Lidl letos navýšil mzdy asistentům prodeje a komplementářům v logistických centrech, a to průměrně o 5,6 procenta. Asistenti prodeje od března v základu pobírají 30 700 korun, v Praze pak 33 300 korun. Nástupní plat komplementáře v logistických centrech vzrostl na 39 467 korun. Lidl také od března zvýšil příspěvek na stravné z 55 korun na 100 korun, uvedla firma.

Platy pokladním v řetězci Penny od března vzrostly o zhruba 7,5 procenta na 28 tisíc korun měsíčně. O 7,5 procenta stouply mzdy i pracovníkům v logistice a v centrále společnosti. Platy vedoucím prodejen a jejich zástupcům od března stouply o 12,5 procenta. Penny zvýšilo i hodnotu stravenky na den na 100 korun, informovala již dříve firma.

V průměru o desetinu vyšší platy od března pobírají i zaměstnanci Albert. Přilepšili si pokladní, asistenti prodeje, skladníci, pekaři, pracovníci v ovoci a zelenině, manažeři prodejen a jejich zástupci, uvedl v únoru řetězec.

Svým zaměstnancům Kaufland loni zvýšil mzdy v průměru o sedm procent. Letos plánuje přidat pracovníkům v operativních oblastech, od září by měli pobírat o 3000 korun více. Od března se pak zaměstnancům s nárokem na stravenkový paušál zvýšil příspěvek zaměstnavatele ze 44 na 60 korun za jednu směnu, informovala firma.

Globus loni navýšil mzdy asi o osm procent. Letos bude firma případnou úpravu platů směřovat k červenci, kdy jí začíná nový finanční rok, řekla mluvčí Aneta Turnovská. Zaměstnancům letos plánuje přilepšit i Tesco. „Chceme podpořit naše kolegy a investovat do jejich základní mzdy a zároveň revidovat balíček benefitů, reflektující aktuální situaci na pracovním trhu,” uvedl mluvčí Michal Kuzmiak.

