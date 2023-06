Penta zdvojnásobila v Polsku počet svých nemocnic. Má jich tam už přes dvacet

Polská část skupiny Penta Hospitals International koupila 100 procent akcií holdingu Nowy Szpital, skupiny, která provozuje jednu z největších sítí nemocnic v Polsku. O podpisu smlouvy Newstream informoval mluvčí skupiny Penta Martin Danko. Výši transakce žádná ze stran neuvedla.

Dosud Penta vlastnila v Polsku 11 nemocnic a dvacet klinik. Po akvizici skupiny Nowy Szpital, která provozuje jednu z největších sítí nemocnic v Polsku, se jejich počet zdvojnásobí. Transakci musí ještě schválit polský antimonopolní úřad.

Skupina Nowy Szpital provozuje jednu z největších sítí nemocnic v Polsku, která poskytuje lékařské služby v rámci všeobecného zdravotního pojištění. Skupina Nowy Szpital spravuje 10 okresních nemocnic ve třech vojvodstvích.

Penta Hospitals International je největší mezinárodní síť nemocnic a klinik ve střední a východní Evropě. Síť zahrnuje 34 nemocnic a 31 klinik a 26 zařízení pro dlouhodobě nemocné v České republice, Polsku a na Slovensku.

