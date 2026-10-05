Penny vydělalo 1,2 miliardy. Další expanzi v Česku povede navrátilec z Maďarska
Penny v Česku zvýšilo roční zisk na 1,2 miliardy korun a dál rozšiřuje síť prodejen. Do další etapy vstupuje s novým šéfem: vedení převzal Mathias Mentrop, který se vrací po více než třech letech v čele maďarského Penny.
Diskontní řetězec Penny Market v Česku mění generálního ředitele. Od 1. října stojí v jeho čele Mathias Mentrop, který vystřídal Draška Lazoviće. Dosavadního šéfa podle společnosti čeká kariérní postup v rámci mateřské skupiny REWE v Německu. Mentrop přebírá firmu, která za loňský rok vykázala růst tržeb i zisku a pod jeho vedením plánuje pokračovat v rozšiřování a modernizaci prodejní sítě.
Návrat po třech letech v Maďarsku
Mentrop české Penny dobře zná. V roce 2015 zde nastoupil jako vedoucí oddělení prodeje a o tři roky později se stal provozním ředitelem. Zodpovídal především za prodej, výstavbu nových prodejen a rozvoj sítě. Během jeho působení prošly prodejny výraznou modernizací a řetězec v Česku překonal hranici 400 poboček. V roce 2023 Mentrop odešel řídit Penny v Maďarsku, odkud se nyní vrací.
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„Do České republiky se vracím velmi rád. Během osmi let, které jsem zde strávil, jsem měl možnost být součástí výrazného rozvoje. Poslední tři roky v Maďarsku mi přinesly další cenné zkušenosti a nový pohled na řízení společnosti,“ uvedl Mentrop. V evropském maloobchodu má dvacetiletou praxi, v rámci skupiny REWE působil také v Bulharsku, kde v roce 2012 nastoupil do Penny jako vedoucí oddělení prodeje.
Zisk rostl, tržby se přiblížily 65 miliardám
Personální změnu doprovází zveřejnění loňských hospodářských výsledků. Čistý zisk Penny Marketu v Česku za rok 2025 meziročně vzrostl o 3,5 procenta na přibližně 1,2 miliardy korun. Tržby se zvýšily zhruba o pět procent na 64,9 miliardy korun. Vyplývá to z účetní závěrky zveřejněné ve Sbírce listin.
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Na konci loňského roku mělo Penny v Česku 439 prodejen, meziročně o osm více. Během roku otevřelo devět poboček a jednu uzavřelo. Další čtyři prodejny zrenovovalo a u dvaceti rozšířilo prodejní plochu. Firma zároveň nabírala zaměstnance: jejich průměrný počet v přepočtu na plné úvazky vzrostl z 6351 na 6706. Mzdové náklady se zvýšily přibližně o devět procent na 3,6 miliardy korun.
Nový šéf má pokračovat v expanzi
Pod Mentropovým vedením chce Penny pokračovat v otevírání a modernizaci prodejen, inovacích i posilování vztahů s místními dodavateli. Výběrem manažera z vlastních řad skupiny REWE společnost podle svého vyjádření sází na kontinuitu dosavadního rozvoje.
„Naší prioritou zůstává být dobrým sousedem pro zákazníky napříč celou republikou, nabízet jim kvalitní české produkty za dostupné ceny a pokračovat v rozšiřování a modernizaci prodejní sítě,“ uvedl nový generální ředitel.
Mateřská REWE poprvé překonala stomiliardovou hranici
Penny patří společně s řetězcem Billa do německé skupiny REWE. Její tržby v roce 2025 poprvé překročily hranici 100 miliard eur. Dosáhly 100,4 miliardy eur, tedy přibližně 2,5 bilionu korun. Meziročně se zvýšily asi o pět procent.
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Česká Billa podle své poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2024 zvýšila tržby přibližně o 7,5 procenta na 37,8 miliardy korun. Na rozdíl od Penny však hospodařila ve ztrátě. Ta dosáhla zhruba 357 milionů korun a byla přibližně 5,7krát vyšší než v roce 2023.
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