Řešení pro Liberty Ostrava? Podnik představil optimalizační plán, má vést ke splacení pohledávek

Hutní společnost Liberty Ostrava sdělila, že svým hlavním partnerům představila podrobnosti optimalizačního plánu, který zlepší provozní, obchodní a finanční výsledky společnosti. Tento plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů společnosti Liberty Ostrava a získal již podporu významného věřitele, uvedla firma v tiskové zprávě. Jméno věřitele firma neuvedla. Jedním z věřitelů je i stát, kterému Liberty dluží 1,5 miliardy korun.

„Společnost se v lednu chystá zahájit proces znovuzprovoznění vysoké pece číslo 3. V následujících měsících pak zvýší výrobu v souladu s očekávaným oživením evropského trhu s ocelí,“ uvedla Liberty. Její poslední funkční vysoká pec je od října v teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu.

Optimalizační plán podle firmy představuje řešení, jak dosáhnout ziskovosti a splácet závazky vůči věřitelům prostřednictvím výrazné podpory ze skupiny Liberty Steel, bez nutnosti výraznějšího externího financování. „Kromě toho plán počítá s dalšími možnostmi včetně vstupu externích strategických partnerů a prodeje nevyužitých pozemků a budov,“ uvedla firma.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. I s dceřiným firmami má 6000 zaměstnanců. Od roku 2019 patří do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

Poslední dobou firma čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Její výhradní dodavatel energií Tameh Czech nyní skončil v úpadku, svou insolvenci zdůvodnil tím, že mu Liberty neplatí a dluží mu dvě miliardy korun. Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium, které huti zajišťuje před Tamehem ochranu. Od středy bude huť bez energií a podle odborů tam prakticky nic nebude v provozu. Koksovnu huť odstavila v pondělí do teplého útlumu.

„Společnost bude usilovat o úpravu smlouvy s hlavním dodavatelem energií s cílem nakupovat u něj za běžné tržní ceny,“ uvedla Liberty. Uvádí, že je stále solventní a bude i nadále zaměstnancům vyplácet mzdy a plnit své závazky vůči zákazníkům.

„Optimalizační plán se zaměřuje na úsporu financí prostřednictvím dočasného přerušení výroby některých produktů, po kterých je nízká poptávka, jako je například válcovaný drát. A zároveň se soustředí na výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou bezešvé a spirálově svařované trubky, silniční svodidla, důlní výztuže a závitové tyče, po kterých je vysoká poptávka,“ uvedla Liberty.

Ocelové polotovary, ze kterých bude válcovat finální výrobky, chce huť výhodně nakupovat. „Společnost rovněž nyní analyzuje možnosti využití svých koksárenských provozů, jelikož se evropský trh potýká s vážnými problémy spojenými s převisem nabídky koksu. To znamená, že je v současné době pro společnost mnohem levnější nakupovat koks na trhu, než ho vyrábět v ostravské huti,“ uvedla Liberty.

Prezident skupiny Liberty Steel pro Evropu a předseda představenstva Liberty Ostrava Ajay Aggarwal uvedl, že je firma přesvědčena, že optimalizační plán vypracovaný na základě komplexní revize jejího podnikání a situace na trhu je nejlepší cestou k udržitelné budoucnosti společnosti a také pro zaměstnance, věřitele a partnery.

Ve středu se má v Praze se zástupci Liberty sejít ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Vláda minulý týden firmu požádala, aby předložila věrohodný plán restrukturalizace.

Skupina Liberty Steel dnes zopakovala, že chce ostravský podnik přeměnit v uhlíkově neutrálního výrobce. Klíčovým prvkem transformace má být výměna čtyř tandemových pecí ocelárny ze 70. let minulého století za dvě hybridní elektrické pece. Už dříve firma uvedla, že má v plánu do modernizace huti investovat 8,6 miliardy korun.

Guptův rodinný konglomerát od loňského roku pracuje na refinancování svých aktivit v ocelářském, hliníkárenském a energetickém průmyslu, protože jeho hlavní věřitel Greensill v březnu 2021 vyhlásil insolvenci. O Guptovu skupinu se od roku 2021 zajímá britský Úřad pro vyšetřování závažných podvodů, jeho podnikání prošetřují rovněž úřady ve Francii.