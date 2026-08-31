Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Digitální giganty čekají přísnější pravidla. Brusel si posvítí na ChatGPT, Reddit a Roblox

Digitální giganty čekají přísnější pravidla. Brusel si posvítí na ChatGPT, Reddit a Roblox

ChatGPT
ČTK
ČTK
ČTK
Sledovat newstream.cz na Googlu

Evropská komise zařadila ChatGPT, Reddit a Roblox mezi mimořádně velké on-line platformy podle nařízení DSA. Všechny tři služby mají v EU více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně a do konce listopadu budou muset plnit přísnější povinnosti, mimo jiné posuzovat rizika svých algoritmů, dopady na nezletilé, veřejnou bezpečnost či volební procesy.

Evropská komise se rozhodla zařadit americké platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi mimořádně velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Komise o tom informovala v tiskovém sdělení. Platformy podle EK uvedly, že mají v Evropské unii více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně, a splňují tak podmínky pro toto označení. Mimořádně velké on-line platformy a vyhledávače zařazené na seznamy DSA musejí dodržovat řadu pravidel a povinností.

Čas na splnění povinností

Platformy teď mají podle EK čas do konce listopadu, aby dodatečné povinnosti podle nařízení DSA splnily. „Patří mezi ně například posuzování a zmírňování systémových rizik vyplývajících z jejich služeb a z algoritmických systémů souvisejících s šířením nezákonného obsahu, negativními dopady na nezletilé, fyzickou a duševní pohodou uživatelů, základními právy, volebními procesy a veřejnou bezpečností,“ stojí v prohlášení unijní exekutivy.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Dezinformace o polských územních nárocích: Babiš hází vinu na rozvědku a velvyslance

Politika

Premiér Andrej Babiš tvrdí, že v kauze dezinformací o údajných polských územních nárocích selhala česká rozvědka a chyboval také velvyslanec v Polsku Břetislav Dančák. Informaci měl podle něj stát získat výrazně dříve. Vláda už podle premiéra přijala opatření, aby se podobná situace neopakovala.

ČTK

Přečíst článek

Roblox je on-line platforma, na které mohou uživatelé hrát i vytvářet vlastní hry a virtuální světy. ChatGPT je aplikace pro umělou inteligenci (AI) od společnosti OpenAI. Reddit je internetové diskusní fórum.

„ChatGPT, Reddit a Roblox budou nyní v Evropské unii podléhat přísnějším standardům kontroly a odpovědnosti, a to v souladu s jejich významným dopadem na naše občany a společnost,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. „Digitální prostředí i nadále pečlivě sledujeme a nebudeme váhat zařadit pod DSA jakoukoli platformu, která splní kritéria pro zvýšený dohled,“ dodala.

Nařízení o digitálních službách stanoví hranici 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně v EU, což odpovídá přibližně deseti procentům obyvatel EU. Pokud ji platforma překročí, neznamená to automatické zařazení, ale komise může zahájit proces jejího označení za mimořádně velké on-line platformy nebo mimořádně velké on-line vyhledávače.

ChatGPT od americké společnosti OpenAI oznámil, že ke konci března měl v EU více než 159 milionů uživatelů, což představuje více než třetinu evropské populace. Herní platforma Roblox uvádí, že má v Evropě 46,6 milionu aktivních hráčů, zatímco diskusní fórum Reddit uvádí, že má v EU přes 57 milionů uživatelů, kterým říká redditoři.

Seznam velkých on-line platforem se od roku 2024, kdy se nařízení DSA začalo plně uplatňovat, výrazně rozrostl. V současnosti jsou tak označeny více než dvě desítky služeb, například Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, AliExpress, Temu či Zalando. Tyto platformy například musejí podrobněji posuzovat systémová rizika, která jejich služby představují.

Související

Válka na Ukrajině

Brusel schválil další miliardy pro Ukrajinu. Prioritou jsou rakety a obrana proti dronům

Money

ČTK

Přečíst článek
Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce.

Lukáš Kovanda: Sedm kroků Evropské komise, které vedly k pádu evropského autoprůmyslu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ursula von der Leyenová

Lukáš Kovanda: Evropská komise objevila dvojí metr. U cel se jí vrací vlastní slova

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením.

Štěpán Kochánek: Jaderný regulátor se nesmí dostat do zajetí politických ani ekonomických zájmů

Money

Jan Žižka

Přečíst článek
Investice

Mladí Češi se vrhli na investování. Peníze zhodnocují častěji než starší generace

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Pražský hrad násobí investice. Do oprav už dává 340 milionů ročně, nové osvětlení vyjde na stovky milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek