Digitální giganty čekají přísnější pravidla. Brusel si posvítí na ChatGPT, Reddit a Roblox
Evropská komise zařadila ChatGPT, Reddit a Roblox mezi mimořádně velké on-line platformy podle nařízení DSA. Všechny tři služby mají v EU více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně a do konce listopadu budou muset plnit přísnější povinnosti, mimo jiné posuzovat rizika svých algoritmů, dopady na nezletilé, veřejnou bezpečnost či volební procesy.
Evropská komise se rozhodla zařadit americké platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi mimořádně velké internetové platformy, které podléhají přísnější regulaci podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Komise o tom informovala v tiskovém sdělení. Platformy podle EK uvedly, že mají v Evropské unii více než 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně, a splňují tak podmínky pro toto označení. Mimořádně velké on-line platformy a vyhledávače zařazené na seznamy DSA musejí dodržovat řadu pravidel a povinností.
Čas na splnění povinností
Platformy teď mají podle EK čas do konce listopadu, aby dodatečné povinnosti podle nařízení DSA splnily. „Patří mezi ně například posuzování a zmírňování systémových rizik vyplývajících z jejich služeb a z algoritmických systémů souvisejících s šířením nezákonného obsahu, negativními dopady na nezletilé, fyzickou a duševní pohodou uživatelů, základními právy, volebními procesy a veřejnou bezpečností,“ stojí v prohlášení unijní exekutivy.
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Politika
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Roblox je on-line platforma, na které mohou uživatelé hrát i vytvářet vlastní hry a virtuální světy. ChatGPT je aplikace pro umělou inteligenci (AI) od společnosti OpenAI. Reddit je internetové diskusní fórum.
„ChatGPT, Reddit a Roblox budou nyní v Evropské unii podléhat přísnějším standardům kontroly a odpovědnosti, a to v souladu s jejich významným dopadem na naše občany a společnost,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. „Digitální prostředí i nadále pečlivě sledujeme a nebudeme váhat zařadit pod DSA jakoukoli platformu, která splní kritéria pro zvýšený dohled,“ dodala.
Nařízení o digitálních službách stanoví hranici 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně v EU, což odpovídá přibližně deseti procentům obyvatel EU. Pokud ji platforma překročí, neznamená to automatické zařazení, ale komise může zahájit proces jejího označení za mimořádně velké on-line platformy nebo mimořádně velké on-line vyhledávače.
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