Olympus po foťácích skoncoval i s mikroskopy. Divizi prodal za desítky miliard firmě Bain

Japonská společnost Olympus prodejem další dvé divize potvrzuje svůj záměr plně se soustředit na zdravotnickou techniku.

Reklama

Japonská společnost Olympus se dohodla na prodeji své divize mikroskopů soukromé investiční firmě Bain Capital za 427,6 miliardy jenů (76,3 miliardy korun). Bude to doposud největší prodej majetku japonské společnosti, uvedla agentura Reuters.

Prodej divize přichází ve chvíli, kdy Olympus urychluje revizi svého portfolia a chce se soustředit výhradně na zdravotnickou techniku. Divize vyrábí také průmyslové endoskopy a rentgenové detektory.

Linet posiluje na australském trhu. Za stovky milionů tam kupuje distributora zdravotnických matrací Zprávy z firem Výrobce zdravotnických lůžek Linet Group kupuje australskou distributorskou společnost Pegasus Health Group. Hodnota obchodu činí nižší stovky milionů korun. Linet by tak měl posílit pozici na australském trhu, především ve státě Nový Jižní Wales. Austrálie je pro Linet stále důležitějším trhem, uvedl mluvčí společnosti Michal Uryč. ČTK Přečíst článek

Podle informovaných zdrojů nabídka Bain zvítězila nad nabídkami dalších soukromých investičních společností jako Carlye Group a KKR & Co.

V rámci své reorganizace Olympus přizval do správní rady investiční firmu ValueAct Capital, koupil několik výrobců zdravotnického vybavení v zahraničí a prodal svoji divizi digitálních fotoaparátů, která byla dlouhodobě ztrátová. Od zahájení reorganizace na počátku roku 2019 se cena akcií firmy téměř ztrojnásobila.

Reklama

Bývalá ikona fotografického průmyslu Olympus se zaměří jen na lékařství Zprávy z firem Japonská společnost Olympus, která před mnoha lety získala věhlas jako výrobce fotoaparátů, chystá prodej divize mikroskopů. Podle zdrojů agentury Reuters by za ni mohla získat více než 300 miliard jenů (přes 54 miliard Kč), což by znamenalo odprodej největší části skupiny. Cílem podniku je věnovat se lékařským technologiím. ČTK Přečíst článek