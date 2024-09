OBRAZEM: Ohrožená je hlavně Morava. Hrozí zaplavení elektrárny

Některý z povodňových stupňů stále platí na 244 místech Česka. Z toho téměř na třetině byl třetí stupeň nebo stupeň, který meteorologové označují jako extrémní povodeň. Kritická je situace především na severní Moravě. Moravskoslezský a Olomoucký kraj už vyhlásily stav nebezpečí.

Některé toky na severní Moravě již dosáhly 50letého průtoku. Rychle nyní stoupá například říčka Vidnavka ve Vidnavě na Jesenicku a Černý potok v sousední obci Velká Kraš. V obou lokalitách platí extrémní povodňový stupeň. Podobná situace s rychlým vzestupem je také na Černé Opavě v Mnichově či na Opavici v Krnově na Bruntálsku.

Pokud se v Ostravě potká povodňová vlna řek Odra a Opava, může voda zaplavit elektrárnu v ostravských Třebovicích, která by pak musela být odstavena. Většina obyvatel Ostravy by přišla dočasně o dodávky teplé vody. Uvedl náměstek ostravského primátora Aleš Boháč. Řekl také, že společnost BorsodChem z preventivních důvodů zastaví provoz. Třebovickou elektrárnu provozuje společnost Veolia Energie ČR.

"Pokud se naplní tento nejčernější scénář, bude elektrárna zatopena. Znamenalo by to její odstavení," řekl Boháč. Dodal, že obnovena by pak byla nejdříve v pondělí odpoledne. Upřesnil, že elektrárna dodává teplou vodu pro velkou část města. "Už nyní nedodává teplou vodu pro část Moravské Ostravy. Parovody jsou zatopené. Mají poruchy," uvedl.

Doplnil, že ostravská chemička BorsodChem MCHZ, která leží nedaleko koryta Odry, oznámila, že preventivně zastaví výrobu. O podobném kroku uvažuje i vedení společnosti OKK Koksovny. Rozhodnou se večer podle předpovědi počasí a hydrometeorologických prognóz.

Hladiny řek stoupají od pátečního večera, situace se s pokračujícím deštěm stále zhoršuje. V sobotu ráno byl některý z povodňových stupňů na 145 místech Česka, o tři hodiny později na 169 místech. V poledne některý z povodňových stupňů evidovali už na 200 místech, z toho nejvyšší byl ve 44 lokalitách.

Vodní stavy na tocích v povodí Moravy a Dyje vlivem trvalých intenzivních srážek dál stoupají. Třetí povodňový stupeň značící ohrožení eviduje Povodí Moravy na deseti místech, informoval státní podnik v tiskové zprávě. V Jihomoravském kraji zůstává třetí stupeň podle údajů vodohospodářů a hydrometeorologů na Svratce v Židlochovicích na Brněnsku, na Dyji pod nádrží Nové Mlýny a na Bělé pod boskovickou přehradou na Blanensku. Stavy ovlivňuje řízený odtok vodohospodářů.

Židlochovice čekají vrchol v neděli večer

V Židlochovicích je hladina řeky od pátečního večera na třetím stupni, podle Chmelaře by byla na druhém, pokud by se nepočítal vliv odpouštění Brněnské přehrady. Z aktuálních prognóz plyne, že bude řeka kulminovat v neděli večer, kdy má dosahovat 532 centimetrů. Před začátkem dešťů a zahájením intenzivního vypouštění z Brna byla ve středu hladina nejvýše na necelých 100 centimetrech. Pro Židlochovice je řízení odtoku z přehrady klíčové, protože leží pod soutokem Svratky se Svitavou a Litavou, což jsou dvě neregulované řeky.

Za posledních šest hodin jsme zaznamenali srážkové úhrny do 38 milimetrů, nejvyšší byly na Znojemsku a v Beskydech. V závislosti na intenzitě srážek očekáváme další vzestupy, případně kolísání vodních toků. Dnes budou nejvyšší srážkové úhrny v jihovýchodní polovině republiky, na severovýchodních horách a na Opavsku a Ostravsku," uvedl ráno mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Nejvyšší vzestupy s četným překročením třetích stupňů a případně i padesátiletých průtoků předpokládá v sobotu i neděli na tocích, které odvodňují Jeseníky. Výrazné vzestupy budou i u toků odvodňujících severovýchodní horské oblasti a Českomoravskou vrchovinu.

