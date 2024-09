Dalibor Martínek: Letos si s povodní zatím vedeme nadmíru výtečně

Uznávám, že psát glosu s takovým titulkem uprostřed povodně, kdy nejhorší máme teprve před sebou, může působit poněkud pošetile. Nicméně jde o postřeh v průběhu boje. Veškeré přípravy tentokrát působí koordinovaně, nasazení je obrovské, sto tisíc hasičů v akci. Ale i energetiků, dopravců a dalších profesí.

A nejen to. Za více než dvacet let od vodní katastrofy v Čechách se toho mnoho změnilo. Do budování hrází nebo poldrů stát za tu dobu investoval 31 miliard korun. Celková délka protipovodňových opatření na území hlavního města je nyní přes 19 kilometrů, mobilní hrazení tvoří 6,8 kilometru. Karlín přežije. Teď přichází první velká zkouška. Doufejme, že bude úspěšná.

Také aktivita lidí je - dá se říct, že na základě minulých zkušeností - mnohem důslednější. Sundaly mostky a lávky, někde třeba zábradlí z mostu. Plní se pytle s pískem. Lidé včas vyklidili ohrožená místa jak od důležitých věcí, tak třeba na brněnských kolejích studenti sami od sebe. Povodí Vltavy začalo včas odpouštět nádrže v přípravě na jihočeskou vodní masu. Podobně zareagovaly další nádrže v celém Česku. Vzorná příprava.

Moderní technologie

Rozdíl je také v technologiích. A to na různé úrovni. Především v předpovědních modelech, kdy víme několik dní dopředu, co se žene. A můžeme se připravit. Ale také třeba v informování obyvatel pomocí nových technologií. Je tu například systém včasné výstrahy Munipolis, založený na SMS přímo jednotlivým lidem. Využívá ho nyní polovina českých měst a obcí, přes tři tisíce.

Už nemusíme vyčkávat na slova primátora, jako v roce 2002, kdy nám slavný Igor Němec vykládal, jak je situace nadmíru výtečná. Dokonce i vláda nebo hejtmani si tentokrát za svou aktivitu zaslouží pochvalu, zatím je to zdá se bez větších chyb.

Samozřejmě, že když je povodeň, do mnoha domů zateče nebo budou některé zapadlé obce na čas odříznuty od světa. To už se děje. Ale celkově působí přístup Čechů letos připraveněji než v minulosti, profesionálněji. Přejme si navzájem, aby takové hodnocení dávalo smysl, až bude velká voda za námi.