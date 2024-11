OBRAZEM: Dillí zahalil smog. Stavbaři omezují práci, děti se učí distančně

Indická metropole Dillí se potýká s nadměrným znečištěním vzduchu. Naměřené hodnoty jsou tam i šedesátkrát vyšší, než kolik stanovují normy Světové zdravotnické organizace (WHO), píše agentura AFP s odkazem na švýcarskou platformu IQAir. Dillí se potýká se špatnou kvalitou vzduchu dlouhodobě.

Koncentrace mikročástic PM2,5, které mohou mít negativní dopad na zdraví, v některých částech indické metropole dosáhly podle IQAir až 907 mikrogramů na metr krychlový vzduchu. WHO přitom doporučuje, aby krátkodobá koncentrace nepřesáhla 15 mikrogramů na metr krychlový. Koncentrace PM2,5 by podle WHO měly být dlouhodobě pod pěti mikrogramy na metr krychlový vzduchu. Pod tímto limitem by přítomnost částic PM2,5 dlouhodobě neměla vést ke zdravotním problémům.

Limity WHO patří k nejpřísnějším na světě. V EU je dovolená roční koncentrace částic PM2,5 do 20 mikrogramů na metr krychlový vzduchu.

Indická metropole, kde žije na 30 milionů lidí, byla dnes ráno zahalena do husté smogové mlhy. Úřady mimo jiné nařídily, aby většina škol až do odvolání vyučovala distančně. Úřady také nařídily omezit stavební aktivity a provoz nákladních vozů, které jezdí na naftu.

Každoroční boj

Dillí se silným znečištěním ovzduší bojuje každou zimu, jelikož studený vzduch zde zadržuje emise, prach a kouř z kontrolovaných požárů na farmách v přilehlých zemědělských státech Paňdžáb a Harijána.

IQAir čtvrtý rok v řadě vyhodnotila Dillí jako velkoměsto s nejvíce znečištěným ovzduším na světě. Špatná kvalita vzduchu je však v zimě běžný problém napříč jižní Asií. Zhoršující se znečištění ovzduší může zkrátit život obyvatel tohoto regionu o více než pět let, uvedl loni Institut energetické politiky Chicagské univerzity (EPIC) ve svém Indexu kvality ovzduší.

