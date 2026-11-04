O2 má zelenou k nákupu Ness Czech. Převezme IT firmu, která pracuje pro ČEZ i banky
Operátor O2 může převzít jednoho z největších tuzemských dodavatelů IT služeb. Antimonopolní úřad pravomocně schválil nákup společnosti Ness Czech, mezi jejíž klienty patří ČEZ, Komerční banka i samotné O2. Firma s více než třicetiletou historií má za sebou tisíce projektů, loni ale skončila ve ztrátě. Cena transakce zůstává neveřejná.
Operátor O2 Czech Republic dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže souhlas s převzetím společnosti Ness Czech. Rozhodnutí je pravomocné, uvedl úřad v tiskové zprávě. O2 tak může získat kontrolu nad zavedeným dodavatelem informačních systémů a digitálních služeb pro velké firmy i veřejnou správu. Dosud Ness Czech patřila do mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, kterou vlastní americký investiční fond KKR.
Zákazník se může stát vlastníkem
Antimonopolní úřad zahájil posuzování transakce 9. října ve zjednodušeném řízení. Podle zveřejněného oznámení má O2 získat nad Ness Czech výlučnou kontrolu, přičemž spojení se týká především poskytování IT služeb. Předmětem nákupu je česká společnost, nikoli celá mezinárodní skupina Ness. Kupní cenu firmy nezveřejnily.
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O2 přitom patří mezi zákazníky přebírané společnosti. Ness Czech dodává také například ČEZ, Komerční bance, T-Mobilu nebo Veolii. Za více než třicet let na českém trhu uskutečnila přes 2500 projektů pro více než 150 klientů. Podle údajů na svém webu spolupracuje s 85 procenty zákazníků déle než pět let.
Od podnikových systémů po digitální mapy
Ness Czech působí na tuzemském trhu od roku 1993 a její činnost sahá od zpracování dat přes zavádění podnikových informačních systémů až po kompletní zajištění IT provozu. Nabízí také přesun aplikací a dat do cloudu, datovou analytiku nebo digitální technické mapy. Pracuje pro soukromé společnosti i veřejný sektor a mezi její technologické partnery patří SAP, Microsoft, IBM či Oracle.
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Významnou součástí nabídky je modernizace podnikových systémů SAP. Ness pomáhá zákazníkům s přechodem na SAP S/4HANA, propojením systému s dalšími aplikacemi i následnou podporou provozu. Řešení zavádí jak v datových centrech klientů, tak v cloudu. Převzetí tak pro O2 znamená možnost rozšířit kapacity v oblasti firemních IT služeb.
Silná klientela, ale ztrátový rok
Ness Czech má pobočky v Praze, Brně a Ostravě a zaměstnává přes 200 lidí. Její roční obrat v roce 2025 meziročně klesl pod miliardu korun a hospodaření skončilo ve ztrátě. O2 tak přebírá firmu s rozsáhlými referencemi, která však má za sebou slabší hospodářský rok.
Pod kontrolu KKR se česká společnost dostala v roce 2022 prostřednictvím své mateřské skupiny. Americký investor tehdy oznámil dohodu o převzetí celé Ness Digital Engineering od investiční společnosti The Rohatyn Group. Nynější transakce má českou část přesunout pod O2 a propojit ji s jedním z jejích dosavadních odběratelů.
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