Češi spotřebovávají stále více dat. Tržby operátorů ale rostou jen mírně
Spotřeba mobilních dat v Česku loni vzrostla o pětinu, tržby telekomunikačních operátorů však stouply jen o půl procenta na 124,8 miliardy korun. Zatímco zájem o neomezené tarify sílí, tradiční volání a SMS ustupují komunikačním aplikacím. Proměnou prochází také pevný internet, kde se do čela dostávají optické sítě. Vyplývá to z údajů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).
Největší část tržeb tuzemských operátorů za poskytované služby tvořily v roce 2025 mobilní služby, na které připadlo 48 procent. Celkové investice operátorů naopak meziročně klesly o sedm procent na 21,8 miliardy korun. Do pevných sítí ale směřovalo více peněz než o rok dříve.
Neomezená data má už 3,8 milionu SIM karet
Průměrná měsíční spotřeba mobilních dat loni vzrostla o 21 procent na 15 GB. Počet SIM karet s neomezenými daty se zvýšil o pětinu na 3,8 milionu. Celkově bylo v Česku aktivních 16 milionů SIM karet, meziročně o 1,8 procenta více.
Chytrý telefon se stal na cestách nezbytným společníkem, jak si ale zajistit funkční data bez účtu za tisíce? Za pomoci moderních technologií se dají v zahraničí sehnat data již za stokorunu na týden.
Mobilní data mimo EU za stovku na týden? Jde to
Zprávy z firem
Chytrý telefon se stal na cestách nezbytným společníkem, jak si ale zajistit funkční data bez účtu za tisíce? Za pomoci moderních technologií se dají v zahraničí sehnat data již za stokorunu na týden.
Rostoucí spotřebu podle ČTÚ podporuje především sledování videí, rozšiřování neomezených tarifů a pokračující digitalizace společnosti. Tento trend má pokračovat i v příštích letech. Do roku 2028 by se podle odhadu úřadu mohla průměrná měsíční spotřeba dat na SIM kartě zvýšit přibližně o 75 procent a celkový objem přenesených mobilních dat o více než 80 procent.
Stále větší roli přitom sehrají sítě páté generace. Objem dat přenesených přes 5G by měl po roce 2027 překonat provoz v sítích 4G.
Cena za gigabajt klesá, SMS zdražují
Průměrná maloobchodní cena za jeden gigabajt mobilních dat se mezi lety 2021 a 2025 snížila o více než 60 procent. Současně rostl objem přenesených dat i podíl tarifů s vysokými nebo neomezenými datovými limity.
U tradičních služeb byl vývoj odlišný. Průměrná cena za minutu mobilního volání se po předchozích letech poklesu loni stabilizovala, zatímco průměrná cena za SMS dál rostla.
Tuzemští mobilní operátoři zablokovali přístup na šest dezinformačních webů v českém jazyce. Vyhověli tak výzvě vlády a Národního centra kybernetických operací a připojí se k opatřením zamezujícím šíření ruské propagandy v kybernetickém prostoru ČR. Oznámila to dnes Asociace provozovatelů mobilních sítí, která operátory sdružuje.
Operátoři se zapojili do boje s ruskou propagandou. Zablokovali šest dezinformačních webů
Money
Tuzemští mobilní operátoři zablokovali přístup na šest dezinformačních webů v českém jazyce. Vyhověli tak výzvě vlády a Národního centra kybernetických operací a připojí se k opatřením zamezujícím šíření ruské propagandy v kybernetickém prostoru ČR. Oznámila to dnes Asociace provozovatelů mobilních sítí, která operátory sdružuje.
Do vývoje se promítá přesun komunikace do aplikací a postupný ústup klasického volání a textových zpráv. ČTÚ očekává, že hlasový provoz bude v dalších letech převážně stagnovat a SMS budou dál ztrácet význam.
Optika se letos má dostat před Wi-Fi
Více dat proudí také přes pevné internetové připojení. Průměrná měsíční spotřeba na jednu aktivní přípojku loni vzrostla o 63 GB na 428 GB. Počet přípojek se zvýšil o 2,2 procenta na téměř 4,3 milionu. Připojení s inzerovanou rychlostí nad 100 Mbit/s už tvořilo 59 procent všech přípojek.
Nejrozšířenějším způsobem přístupu k internetu v pevném místě zůstalo bezdrátové připojení Wi-Fi s podílem 26 procent. Optické sítě ale zaostávaly pouze o jeden procentní bod a podle očekávání ČTÚ se už letos dostanou na první místo v počtu aktivních přípojek.
Do roku 2028 úřad předpokládá růst počtu optických přípojek o více než 37 procent oproti roku 2025. Opačným směrem se má vydat technologie xDSL, která podle ČTÚ vstupuje do závěrečné fáze svého životního cyklu. Počet jejích přípojek by měl do roku 2028 klesnout o 18 procent.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.