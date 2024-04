Novým CEO Slevomatu bude Tomáš Braverman, přichází z Heureky

Novým generálním ředitelem zážitkového a cestovatelského portálu Slevomat bude od července bývalý šéf skupiny Heureka Tomáš Braverman. Oznámila to firma. Braverman nahradí Ladislava Veselého, který koncem března odešel na rodičovskou dovolenou. Do té doby, než Braverman nastoupí, se povinností generálního ředitele ujme nynější zastupující ředitel Matěj Dvorský.

Veselý byl generálním ředitelem Slevomatu od ledna roku 2020. „Být součástí společnosti s vynikající strategickou pozicí v oblasti e-commerce a cestování, která ještě k tomu působí na více trzích, je výzvou, kterou rád přijmu. Zároveň věřím ve velký potenciál dalšího růstu,“ uvedl k nové funkci Braverman.

Tržby portálu Slevomat.cz loni meziročně vzrostly o 18,3 procenta na rekordních 3,4 miliardy korun. Zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů činil 214 milionů korun.

Původem česká společnost Slevomat vznikla v roce 2010. Jedním z jejích zakladatelů byl podnikatel Tomáš Čupr, který stojí také za on-line supermarketem Rohlík nebo rozvážkovou službou Dáme jídlo, nyní foodora. V Česku a na Slovensku Slevomat zaměstnává více než 300 lidí a uvádí o sobě, že je na něm registrováno šest milionů zákazníků. V roce 2017 český Slevomat vstoupil do nadnárodní skupiny Secret Escapes.

