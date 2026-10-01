„Nová mise, stejné triko.“ ÚJV Řež nově povede Patrik Špátzal
V ÚJV Řež strávil více než dvě desetiletí, teď se posouvá až do jejího čela. Patrik Špátzal se od října stal generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ze Skupiny ČEZ. Vystřídal Martina Ruščáka a firmu přebírá v době, kdy se česká jaderná energetika chystá na jednu z největších investičních vln ve své historii.
Patrik Špátzal zná ÚJV Řež zevnitř lépe než většina manažerů, kteří by mohli usednout do jeho ředitelského křesla. Do společnosti přišel už v roce 2004, více než deset let vedl její divizi Radiofarmaka a od roku 2018 zasedá v představenstvu.
Od 1. října přebírá rovnou dvě nejvyšší funkce. Stal se generálním ředitelem i předsedou představenstva ÚJV Řež. Ve vedení nahrazuje Martina Ruščáka, který firmu řídil od října 2024 a podle společnosti završil klíčovou etapu její transformace, uvedl úřad v tiskové zprávě.
Revoluci ale nový šéf nechystá.
„Nečekají nás žádné převratné změny. Chci stavět na tom, co funguje, a společně s kolegy posouvat společnost dál prostřednictvím promyšlených evolučních kroků,“ uvedl Špátzal. Svůj přístup shrnul podstatně méně korporátně: „Nová mise, stejné triko.“
Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením. Musí být ale hodnoceni podle toho, jak zajišťují bezpečnost, nikoliv jestli přispívají k rozvoji jaderné energetiky. Spojené státy se v tomto ohledu nevydaly ideálním směrem.
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Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením. Musí být ale hodnoceni podle toho, jak zajišťují bezpečnost, nikoliv jestli přispívají k rozvoji jaderné energetiky. Spojené státy se v tomto ohledu nevydaly ideálním směrem.
Přichází v době české jaderné renesance
Na stole přitom bude mít projekty, které mohou určovat podobu české energetiky na desítky let dopředu. ÚJV Řež se chce zapojovat do přípravy nových jaderných zdrojů i malých modulárních reaktorů.
„ÚJV Řež má jedinečné know-how, zkušené odborníky a důležité místo v připravovaných projektech rozvoje jaderné energetiky, a to včetně výstavby nových jaderných zdrojů i v oblasti malých modulárních reaktorů,“ uvedl nový generální ředitel.
Špátzal má zároveň dlouholeté zkušenosti s druhou významnou částí byznysu ÚJV Řež. Přes deset let řídil divizi Radiofarmaka, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí přípravků využívaných v nukleární medicíně a patří mezi významné dodavatele českého zdravotnictví.
Samotný ÚJV Řež se vedle jaderného výzkumu věnuje službám podporujícím bezpečný provoz energetických zařízení, především jaderných elektráren, technologiím pro nakládání s radioaktivním odpadem nebo právě nukleární medicíně. Podílí se rovněž na výstavbě a provozu center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).
Majoritním vlastníkem společnosti je Skupina ČEZ.
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