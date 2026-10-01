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„Nová mise, stejné triko.“ ÚJV Řež nově povede Patrik Špátzal

ÚJV Řež má nového šéfa. Patrik Špátzal nahradil Martina Ruščáka
ÚJV Řež, užito se svolením
Veronika Kudrnová
vku
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V ÚJV Řež strávil více než dvě desetiletí, teď se posouvá až do jejího čela. Patrik Špátzal se od října stal generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ze Skupiny ČEZ. Vystřídal Martina Ruščáka a firmu přebírá v době, kdy se česká jaderná energetika chystá na jednu z největších investičních vln ve své historii.

Patrik Špátzal zná ÚJV Řež zevnitř lépe než většina manažerů, kteří by mohli usednout do jeho ředitelského křesla. Do společnosti přišel už v roce 2004, více než deset let vedl její divizi Radiofarmaka a od roku 2018 zasedá v představenstvu.

Od 1. října přebírá rovnou dvě nejvyšší funkce. Stal se generálním ředitelem i předsedou představenstva ÚJV Řež. Ve vedení nahrazuje Martina Ruščáka, který firmu řídil od října 2024 a podle společnosti završil klíčovou etapu její transformace, uvedl úřad v tiskové zprávě

Revoluci ale nový šéf nechystá.

„Nečekají nás žádné převratné změny. Chci stavět na tom, co funguje, a společně s kolegy posouvat společnost dál prostřednictvím promyšlených evolučních kroků,“ uvedl Špátzal. Svůj přístup shrnul podstatně méně korporátně: „Nová mise, stejné triko.“

Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením.

Štěpán Kochánek: Jaderný regulátor se nesmí dostat do zajetí politických ani ekonomických zájmů

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Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením. Musí být ale hodnoceni podle toho, jak zajišťují bezpečnost, nikoliv jestli přispívají k rozvoji jaderné energetiky. Spojené státy se v tomto ohledu nevydaly ideálním směrem.

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Přichází v době české jaderné renesance

Na stole přitom bude mít projekty, které mohou určovat podobu české energetiky na desítky let dopředu. ÚJV Řež se chce zapojovat do přípravy nových jaderných zdrojů i malých modulárních reaktorů.

„ÚJV Řež má jedinečné know-how, zkušené odborníky a důležité místo v připravovaných projektech rozvoje jaderné energetiky, a to včetně výstavby nových jaderných zdrojů i v oblasti malých modulárních reaktorů,“ uvedl nový generální ředitel.

Špátzal má zároveň dlouholeté zkušenosti s druhou významnou částí byznysu ÚJV Řež. Přes deset let řídil divizi Radiofarmaka, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí přípravků využívaných v nukleární medicíně a patří mezi významné dodavatele českého zdravotnictví.

Samotný ÚJV Řež se vedle jaderného výzkumu věnuje službám podporujícím bezpečný provoz energetických zařízení, především jaderných elektráren, technologiím pro nakládání s radioaktivním odpadem nebo právě nukleární medicíně. Podílí se rovněž na výstavbě a provozu center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).

Majoritním vlastníkem společnosti je Skupina ČEZ.

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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