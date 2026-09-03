Bývalý šéf státní Explosie Rubáček nově řídí STV Group
Zbrojařskou společnost STV Group nově řídí bývalý šéf státní Explosie Tomáš Rubáček.
Bývalý generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Rubáček vede od září zbrojařskou skupinu STV Group. Skupina o tom informovala na své webové stránce.
Jeho úkolem bude například změnit řídící procesy ve firmě nebo rozvíjet její obchodní aktivity. Skupina má od září také nového obchodního ředitele Josefa Mašína. Vlastníky STV Group jsou Martin Drda a Ludmila Drdová.
„Hlavním úkolem Tomáše Rubáčka v STV Group bude posílení korporátního řízení, rozvoj obchodních aktivit a komplexní proměna řídících procesů společnosti. Ta reaguje na dynamický růst firmy a rychlý rozvoj celého průmyslového odvětví. Cílem je připravit STV Group na další etapu plánovaného růstu a expanze,“ uvádí tisková zpráva. Kromě pozice generálního ředitele se stal Rubáček také předsedou správní rady, která je tříčlenná. Mimo něj v ní působí Kristýna Ondroušková a Jiří Vaněk.
Český obranný průmysl může být vítaným partnerem velkých evropských zbrojovek, které se nadechují k dalšímu rozvoji. „Evropské dodavatelské řetězce se otřásají a transformují, firmy mapují trh a koukají také na Česko,“ řekla v rozhovoru pro Export.cz Kristýna Helm, viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP). Tuzemské společnosti mohou nabídnout nejen výrobu, ale také výzkumné kapacity.
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Leaders
Český obranný průmysl může být vítaným partnerem velkých evropských zbrojovek, které se nadechují k dalšímu rozvoji. „Evropské dodavatelské řetězce se otřásají a transformují, firmy mapují trh a koukají také na Česko,“ řekla v rozhovoru pro Export.cz Kristýna Helm, viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP). Tuzemské společnosti mohou nabídnout nejen výrobu, ale také výzkumné kapacity.
Rubáček studoval na České zemědělské univerzitě v Praze a na University of New York in Prague. Na konci loňského března převzal vedení pardubické Explosie, letos k 30. červnu ale ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva skončil. Podle mluvčího firmy skončil z rodinných důvodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) na konci května řekl, že stát zvažuje prodej firmy.
„STV Group je firma s mimořádným potenciálem a silným týmem, který za posledních několik let dokázal růst opravdu rychle. Právě v takové chvíli je klíčové nastavit řídící procesy tak, aby růst nebrzdily, ale naopak jej nadále podporovaly. To považuji za svůj hlavní úkol,“ řekl Rubáček.
V současnosti vyrábí STV Group střelivo do ručních palných zbraní, středorážovou munici, ženijní, protitankovou, minometnou, tankovou a dělostřeleckou munici, plastické trhaviny, ruční palné zbraně nebo protitankové zbraně. Patří pod ní také Poličské strojírny na Svitavsku, kde se vyrábí velkorážová munice a tamní závod se zabývá také opravami vojenské techniky a dodávkami náhradních dílů.
Skupina předloni dosáhla podle výroční zprávy čistého zisku 5,4 miliardy korun, což je asi 3,5krát více než v roce 2023. Tržby firmě předloni vzrostly 3,2krát na 11,6 miliardy korun. STV Group patří pod holding STV Invest.
Státní výrobce výbušnin Explosia mění vedení v době, kdy vláda zvažuje jeho prodej. Generální ředitel Tomáš Rubáček ke konci června rezignuje.
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Státní výrobce výbušnin Explosia mění vedení v době, kdy vláda zvažuje jeho prodej. Generální ředitel Tomáš Rubáček ke konci června rezignuje.
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