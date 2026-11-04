Norský manažer přebírá globální BDO. Chce sjednotit síť a obejít se bez investorů
Globální vedení mezinárodní auditorské a poradenské sítě BDO přebírá norský manažer Trond-Morten Lindberg. Ve funkci generálního ředitele střídá Pata Kramera, který po 35 letech působení ve společnosti odchází do důchodu. Nový šéf přichází s ambiciózním plánem výrazně zjednodušit strukturu celosvětové sítě, posílit spolupráci mezi jejími členskými firmami a více využívat umělou inteligenci. Zásadní změny chce prosadit během následujících dvou let.
Jedna z největších světových auditorských a poradenských sítí chystá zásadní proměnu. Do čela BDO nastupuje Nor Trond-Morten Lindberg. Lindberg v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že během příštích 18 až 24 měsíců plánuje snížit počet členských jednotek z více než stovky na přibližně čtyřicet. Nejde přitom o plánované uzavírání kanceláří, ale o strategické spojování sil a vytváření větších, úžeji spolupracujících celků.
Nová struktura má zjednodušit řízení celé sítě a umožnit lepší sdílení odborných znalostí, technologií a zkušeností jednotlivých členských firem. Klientům s mezinárodními aktivitami by měla usnadnit přístup k poradcům v zahraničí a zrychlit realizaci přeshraničních projektů.
Lindberg zároveň zdůrazňuje, že BDO chce pokračovat v růstu bez zapojení fondů soukromého kapitálu, tedy private equity. Strategické propojování členských firem má podle něj představovat alternativní cestu k posilování konkurenceschopnosti. Zachování nezávislosti sítě přitom považuje za jednu z hlavních priorit.
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Umělá inteligence má změnit práci poradců
Vedle reorganizace chce nový generální ředitel výrazněji investovat do technologií. Klíčovou roli má sehrát umělá inteligence, která podle něj nabízí příležitosti nejen k automatizaci rutinních činností, ale také k rychlejší analytické práci a rozvoji nových poradenských služeb.
Lindberg zároveň zdůrazňuje, že technologie nemají nahradit odborný úsudek auditorů a poradců. Právě kombinaci technologického pokroku, zkušeností zaměstnanců a dlouhodobých vztahů s klienty považuje za základ dalšího růstu.
„Na budoucnost se dívám s optimismem. Naší silou jsou talentovaní lidé, dlouhodobé vztahy s klienty a podnikavost. Právě na těchto pevných základech můžeme stavět a společně psát další příběh BDO,“ uvedl Lindberg.
Nový šéf má silné vazby na českou BDO
Lindberg působí v BDO více než 25 let. Do norské pobočky nastoupil bezprostředně po vysoké škole a postupně se vypracoval až na jejího generálního ředitele. V roce 2017 převzal vedení regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Od dubna 2023 zastával nově vytvořenou pozici globálního ředitele pro strategii a provoz, v níž dohlížel na realizaci celosvětové strategie. V minulosti se věnoval také inovacím a udržitelnosti.
S českou BDO ho pojí dlouholetá spolupráce. Managing partner společnosti v České republice Miroslav Jandečka oceňuje především jeho zkušenosti s řízením mezinárodní sítě a důraz na vztahy s partnery.
„S Trond-Mortenem už řadu let otevřeně probíráme, jak BDO řídit a rozvíjet a jak pracovat s partnery, na kterých naše firma stojí. Je pro mě člověkem, jehož názoru si vážím a se kterým mohu otevřeně diskutovat i o složitých otázkách,“ uvedl Jandečka.
Podle něj může Lindbergovo vedení přispět k dalšímu růstu společnosti a lepšímu prostředí pro zaměstnance i klienty.
BDO působí na českém trhu více než 30 let a zaměstnává přes 600 odborníků. Poskytuje auditorské, daňové, právní, účetní a další poradenské služby. Kanceláře má v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Jindřichově Hradci a Domažlicích.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.