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newstream.cz Zprávy z firem EY posiluje v obraně. Do týmu přichází generál ve výslužbě František Mičánek

EY posiluje v obraně. Do týmu přichází generál ve výslužbě František Mičánek

EY posiluje v obraně. Do týmu přichází generál ve výslužbě František Mičánek
EY, užito se svolením
Veronika Kudrnová
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Poradenská společnost EY posiluje svůj byznys v rychle rostoucím obranném a bezpečnostním sektoru. Do českého týmu Business Consulting přichází generál ve výslužbě František Mičánek, který má za sebou více než třicetiletou kariéru v armádě, na ministerstvu obrany i v NATO Defence College. V EY bude jako Senior Advisor pracovat na projektech zaměřených na obranu a bezpečnost.

Česká pobočka poradenské společnosti EY získala do svého týmu bývalého generála Františka Mičánka. Jako Senior Advisor se bude podílet na současných i připravovaných projektech v obranném a bezpečnostním sektoru.

Jeho příchodem EY reaguje na rostoucí význam obrany a bezpečnosti pro českou ekonomiku. Firma chce v této oblasti rozšiřovat své poradenské služby a propojit zkušenosti z obranného sektoru s byznysem.

Mičánek má za sebou více než 30 let zkušeností v oblasti obrany, bezpečnosti, strategického řízení a krizového managementu. Během své kariéry zastával manažerské pozice na ministerstvu obrany a v Armádě České republiky. Působil také jako děkan NATO Defence College v Římě.

V současnosti je rovněž výkonným ředitelem Centra bezpečnostních studií na CEVRO Univerzitě.

Z armády do byznysu

V EY se chce Mičánek zaměřit mimo jiné na využití zkušeností z obrany a krizového řízení v soukromém sektoru.

„Po většinu kariéry jsem se zabýval tím, jak připravit stát, armádu a instituce na krize a budoucí hrozby. Do EY jsem přišel s přesvědčením, že stejnou úroveň připravenosti dnes potřebují i firmy,“ uvedl Mičánek.

Podle něj může v nové roli propojit strategické myšlení, technologické inovace a zkušenosti z obranného prostředí s potřebami firem. Zaměřit se chce na jejich odolnost a připravenost na krizové situace.

„Příchod Františka Mičánka reflektuje rostoucí význam obranného a bezpečnostního sektoru pro českou ekonomiku a posiluje schopnost EY poskytovat klientům v této oblasti komplexní poradenské služby postavené na odborných i praktických zkušenostech,“ uvedl vedoucí partner EY Česká republika Marek Jindra.

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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