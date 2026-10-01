EY posiluje v obraně. Do týmu přichází generál ve výslužbě František Mičánek
Poradenská společnost EY posiluje svůj byznys v rychle rostoucím obranném a bezpečnostním sektoru. Do českého týmu Business Consulting přichází generál ve výslužbě František Mičánek, který má za sebou více než třicetiletou kariéru v armádě, na ministerstvu obrany i v NATO Defence College. V EY bude jako Senior Advisor pracovat na projektech zaměřených na obranu a bezpečnost.
Česká pobočka poradenské společnosti EY získala do svého týmu bývalého generála Františka Mičánka. Jako Senior Advisor se bude podílet na současných i připravovaných projektech v obranném a bezpečnostním sektoru.
Jeho příchodem EY reaguje na rostoucí význam obrany a bezpečnosti pro českou ekonomiku. Firma chce v této oblasti rozšiřovat své poradenské služby a propojit zkušenosti z obranného sektoru s byznysem.
Mičánek má za sebou více než 30 let zkušeností v oblasti obrany, bezpečnosti, strategického řízení a krizového managementu. Během své kariéry zastával manažerské pozice na ministerstvu obrany a v Armádě České republiky. Působil také jako děkan NATO Defence College v Římě.
V současnosti je rovněž výkonným ředitelem Centra bezpečnostních studií na CEVRO Univerzitě.
Z armády do byznysu
V EY se chce Mičánek zaměřit mimo jiné na využití zkušeností z obrany a krizového řízení v soukromém sektoru.
„Po většinu kariéry jsem se zabýval tím, jak připravit stát, armádu a instituce na krize a budoucí hrozby. Do EY jsem přišel s přesvědčením, že stejnou úroveň připravenosti dnes potřebují i firmy,“ uvedl Mičánek.
Podle něj může v nové roli propojit strategické myšlení, technologické inovace a zkušenosti z obranného prostředí s potřebami firem. Zaměřit se chce na jejich odolnost a připravenost na krizové situace.
„Příchod Františka Mičánka reflektuje rostoucí význam obranného a bezpečnostního sektoru pro českou ekonomiku a posiluje schopnost EY poskytovat klientům v této oblasti komplexní poradenské služby postavené na odborných i praktických zkušenostech,“ uvedl vedoucí partner EY Česká republika Marek Jindra.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.