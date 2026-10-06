Penta Bank lovila na ministerstvu financí. Hlavním ekonomem se stal Martin Kábrt
Penta Bank získala hlavního ekonoma se zkušenostmi z tuzemských i evropských institucí. Z ministerstva financí přichází Martin Kábrt, který v minulosti působil také v České národní bance, Evropské komisi či Evropské centrální bance. Jako Chief Economist bude mít na starosti český i slovenský trh a chce kolem sebe vybudovat vlastní analytický tým.
Penta Bank posiluje ekonomické a tržní analýzy. Od začátku října nastoupil na novou pozici Chief Economist Martin Kábrt. Do banky přichází z ministerstva financí a funkci bude zastávat pro český i slovenský trh, uvedla banka v tiskové zprávě.
Kábrt bude připravovat ekonomické komentáře, pravidelné zpravodaje a rozsáhlejší studie pro klienty banky. Zároveň má poskytovat analytické podklady bankéřům a vystupovat za Penta Bank v médiích k aktuálnímu ekonomickému dění.
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Z ministerstva přes ČNB až k evropským institucím
Kábrt přichází do Penta Bank z ministerstva financí, kde vybudoval tým ekonomů a datových analytiků zaměřený na hodnocení dopadů hospodářské politiky a efektivity veřejných výdajů.
Ještě předtím působil v České národní bance jako hlavní analytik mezinárodního obchodu a kapitálových toků. Podílel se také na makroekonomické prognóze ČNB a zastupoval centrální banku při konzultacích s Mezinárodním měnovým fondem, evropskými institucemi a ratingovými agenturami.
Zkušenosti sbíral rovněž v makroekonomických týmech Evropské komise a Evropské centrální banky. Vedle toho externě vyučoval měnovou ekonomii a evropskou hospodářskou integraci na Institutu ekonomických studií FSV UK.
Kábrt vystudoval London School of Economics. V roce 2019 jako ekonomický konzultant v Londýně vedl tým, který zvítězil v IPPR Economics Prize. Jeho návrh na zrychlení růstu britského hospodářství uspěl v konkurenci 220 projektů.
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Kábrt chce jít za hranici denního zpravodajství
Penta Bank si od jeho příchodu slibuje především rozšíření vlastního analytického zázemí pro klienty i bankéře.
„Martin Kábrt má zkušenosti s hloubkovou ekonomickou analýzou, prací s daty i budováním odborných týmů. Jeho příchodem posilujeme expertizu, kterou chceme v Penta Bank dlouhodobě rozvíjet ve prospěch našich klientů,“ uvedl šéf Penta Bank Petr Řehák.
Kábrt zároveň avizuje, že nechce zůstat pouze u komentování aktuálních ekonomických statistik.
„Ekonomická analýza má cenu teprve tehdy, když řekne víc než denní zpravodajství. Chci proto v Penta Bank vytvořit tým, který dění na trzích jen nekomentuje, ale sám si pokládá otázky, hledá odpovědi v datech a jde pod povrch,“ uvedl nový hlavní ekonom banky.
Výsledkem mají být vlastní analýzy ekonomiky a finančních trhů využitelné jak při rozhodování samotné banky, tak jejími klienty.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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