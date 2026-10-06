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newstream.cz Zprávy z firem Penta Bank lovila na ministerstvu financí. Hlavním ekonomem se stal Martin Kábrt

Penta Bank lovila na ministerstvu financí. Hlavním ekonomem se stal Martin Kábrt

Penta Bank lovila na ministerstvu financí. Hlavním ekonomem se stal Martin Kábrt
Penta Bank, užito se svolením
Veronika Kudrnová
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Penta Bank získala hlavního ekonoma se zkušenostmi z tuzemských i evropských institucí. Z ministerstva financí přichází Martin Kábrt, který v minulosti působil také v České národní bance, Evropské komisi či Evropské centrální bance. Jako Chief Economist bude mít na starosti český i slovenský trh a chce kolem sebe vybudovat vlastní analytický tým.

Penta Bank posiluje ekonomické a tržní analýzy. Od začátku října nastoupil na novou pozici Chief Economist Martin Kábrt. Do banky přichází z ministerstva financí a funkci bude zastávat pro český i slovenský trh, uvedla banka v tiskové zprávě.

Kábrt bude připravovat ekonomické komentáře, pravidelné zpravodaje a rozsáhlejší studie pro klienty banky. Zároveň má poskytovat analytické podklady bankéřům a vystupovat za Penta Bank v médiích k aktuálnímu ekonomickému dění.

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Z ministerstva přes ČNB až k evropským institucím

Kábrt přichází do Penta Bank z ministerstva financí, kde vybudoval tým ekonomů a datových analytiků zaměřený na hodnocení dopadů hospodářské politiky a efektivity veřejných výdajů.

Ještě předtím působil v České národní bance jako hlavní analytik mezinárodního obchodu a kapitálových toků. Podílel se také na makroekonomické prognóze ČNB a zastupoval centrální banku při konzultacích s Mezinárodním měnovým fondem, evropskými institucemi a ratingovými agenturami.

Zkušenosti sbíral rovněž v makroekonomických týmech Evropské komise a Evropské centrální banky. Vedle toho externě vyučoval měnovou ekonomii a evropskou hospodářskou integraci na Institutu ekonomických studií FSV UK.

Kábrt vystudoval London School of Economics. V roce 2019 jako ekonomický konzultant v Londýně vedl tým, který zvítězil v IPPR Economics Prize. Jeho návrh na zrychlení růstu britského hospodářství uspěl v konkurenci 220 projektů.

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Kábrt chce jít za hranici denního zpravodajství

Penta Bank si od jeho příchodu slibuje především rozšíření vlastního analytického zázemí pro klienty i bankéře.

„Martin Kábrt má zkušenosti s hloubkovou ekonomickou analýzou, prací s daty i budováním odborných týmů. Jeho příchodem posilujeme expertizu, kterou chceme v Penta Bank dlouhodobě rozvíjet ve prospěch našich klientů,“ uvedl šéf Penta Bank Petr Řehák.

Kábrt zároveň avizuje, že nechce zůstat pouze u komentování aktuálních ekonomických statistik.

„Ekonomická analýza má cenu teprve tehdy, když řekne víc než denní zpravodajství. Chci proto v Penta Bank vytvořit tým, který dění na trzích jen nekomentuje, ale sám si pokládá otázky, hledá odpovědi v datech a jde pod povrch,“ uvedl nový hlavní ekonom banky.

Výsledkem mají být vlastní analýzy ekonomiky a finančních trhů využitelné jak při rozhodování samotné banky, tak jejími klienty.

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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