Nike chce zpět svou prestiž. Zmizí z tisíců čínských e-shopů
Tenisky a oblečení Nike už nebude možné v Číně koupit v tisících e-shopech. Americká značka od ledna 2027 soustředí on-line prodej do vlastních kanálů a několika oficiálních obchodů na největších čínských platformách. Chce získat kontrolu nad cenami, omezit slevy a znovu oslovit zákazníky, kteří stále častěji dávají přednost domácí konkurenci.
Nike se pokusí zastavit propad na jednom ze svých nejdůležitějších trhů výrazným zásahem do způsobu, jakým v Číně prodává své výrobky. Americká společnost ukončí on-line spolupráci s velkou částí tamních distributorů a digitální prodej soustředí do několika oficiálních kanálů.
Od ledna 2027 budou zákazníci nakupovat prostřednictvím čínského webu Nike, firemní aplikace a oficiálních značkových obchodů na platformách Tmall, JD.com a Douyin, což je čínská verze TikToku. Nike chce zákazníkům nabídnout jednotnější prezentaci zboží, lepší orientaci v nabídce a větší jistotu, že kupují originální výrobky.
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Nike chce uklidit nepřehledný internetový trh
Dosud bylo možné výrobky Nike koupit ve více než tisícovce digitálních obchodů provozovaných regionálními partnery a jejich dalšími distributory. Široká síť sice pomáhala značce dostat zboží k co největšímu počtu zákazníků, zároveň ale komplikovala kontrolu nad cenami, skladovými zásobami i tím, jak byly jednotlivé výrobky prezentovány, píší Financial Times.
Stejné boty se tak mohly na různých platformách prodávat za odlišné ceny a často s výraznými slevami. To podle Nike oslabovalo dojem prémiové značky a znesnadňovalo snahu vrátit větší část prodeje k plným cenám.
„Nové vlajkové obchody budou představovat jednotnou a kvalitnější destinaci značky Nike v jednotlivých digitálních ekosystémech,“ uvedla společnost. Zákazníkům slibuje přehlednější nabídku, silnější prezentaci výrobků a lépe propojenou cestu od inspirace až k samotnému nákupu.
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Kamenných obchodů se změna netýká
Nike své regionální partnery z Číny zcela neopouští. Změna se týká především jejich internetových obchodů. Vybraní prodejci budou moci výrobky značky dál nabízet v kamenných prodejnách.
Právě pro některé velké distributory však bude ztráta on-line prodeje citelná. Akcie společnosti Topsports po oznámení změny prudce oslabily. Firma získávala přibližně pětinu svých příjmů právě z internetového prodeje výrobků Nike, v kamenných obchodech ale se značkou spolupracovat nepřestane, uvedl The Wall Street Journal.
Nike tak jde v Číně opačným směrem než na některých západních trzích, kde se v posledních letech snaží znovu posilovat vztahy s velkoobchodními partnery. V Číně nyní sází na centralizovanější model, který mu má umožnit lépe hlídat ceny i zákaznickou zkušenost.
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Tržby v Číně se propadly o 17 procent
K razantnímu kroku firma přistupuje v době, kdy se jí na čínském trhu dlouhodobě nedaří. Tržby v regionu se ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku propadly při očištění o pohyb měn meziročně o 17 procent. V předchozím čtvrtletí přitom pokles činil deset procent, připomíná Reuters.
Čína zůstává pro Nike jedním z klíčových trhů, její význam pro firmu ale slábne. Spotřebitelé šetří a zároveň stále častěji nakupují u domácích značek, jako jsou Anta nebo Li Ning. Ty dokážou rychleji reagovat na místní trendy, spolupracují s čínskými sportovci a lépe oslovují mladší zákazníky.
Na popularitě získávají také zahraniční konkurenti, například švýcarská značka On a americká Hoka. Nike tak čelí tlaku z obou stran: domácí výrobci mu berou zákazníky díky lepšímu napojení na čínský trh, zatímco nové globální značky rostou především v běžeckém segmentu.
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Samotné omezení prodejců stačit nemusí
Vedení Nike věří, že větší kontrola nad distribucí pomůže obnovit důvěru zákazníků a vrátit značku k růstu. Omezení počtu internetových prodejců má také snížit množství slev a zlepšit kontrolu nad tím, jaké výrobky jsou na jednotlivých platformách dostupné.
Část analytiků ale upozorňuje, že problém Nike v Číně nespočívá pouze v nepřehledné distribuci. Značka potřebuje také výrobky, které budou lépe odpovídat vkusu a potřebám tamních zákazníků. Firma proto posiluje místní vývoj a jmenovala viceprezidenta odpovědného za tvorbu produktů určených přímo pro čínský trh.
Nike se pod vedením generálního ředitele Elliotta Hilla snaží vrátit k růstu po několika letech, kdy značku poškodila závislost na slevách, slabší nabídka novinek a ztráta části tržního podílu. Čínský trh bude jedním z hlavních testů, zda se plánovaný obrat skutečně podaří.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.