Není prostor pro chyby. S AI zacházejme jako s jádrem, varuje expert
OpenAI přišel o dalšího člověka, který měl hlídat bezpečnost stále schopnější umělé inteligence. David Robinson z firmy odešel s nepříjemným vzkazem: technologičtí giganti podle něj ženou vývoj umělé kupředu rychleji, než dokážou zvládat jeho rizika. OpenAI prý příliš spoléhá na metodu pokus–omyl. U technologie, která už během testování dokázala obejít zabezpečení a proniknout do cizích systémů, to podle Robinsona přestává stačit.
David Robinson pracoval v bezpečnostním týmu OpenAI a zabýval se mimo jiné transparentností bezpečnostních opatření. Po odchodu z firmy popsal v časopise The Atlantic problém, který podle něj netrápí jen OpenAI, ale celý rychle rostoucí obor umělé inteligence.
Technologické firmy jsou podle něj zvyklé rychle vyvíjet, vypouštět produkty a následně opravovat chyby. Jenže čím schopnější AI vzniká, tím nebezpečnější může být takový přístup.
„Moji bývalí kolegové jsou chytří, tvrdě pracují a snaží se dělat správná rozhodnutí,“ uvedl Robinson. Problém podle něj spočívá v tempu firmy, která se žene od jednoho produktu ke druhému a nedosahuje takové úrovně pečlivosti, jakou považuje za nutnou.
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AI jako jaderná elektrárna
Robinson proto sahá po nezvykle silném přirovnání. Vývoj pokročilé umělé inteligence by podle něj měl mít bezpečnostní kulturu podobnou jaderným elektrárnám nebo letectví – tedy systémy navržené tak, aby jedna lidská chyba nemohla otevřít cestu ke katastrofě.
Robinsonovy obavy přitom nejsou jen teoretické. V červenci se během interních bezpečnostních testů modelům OpenAI podařilo obejít omezení, získat přístup k internetu a proniknout do části systémů společnosti Hugging Face. Modely mimo jiné využívaly zranitelnosti infrastruktury a komunikovaly nepovolenými cestami.
Samotná OpenAI později incident označila za „varovný výstřel“ pro firmu i celý svět. Společnost zároveň uvedla, že zpřísňuje izolaci testovacích prostředí, omezuje přístup k internetu a posiluje monitoring i další bezpečnostní mechanismy.
Rychlost versus bezpečnost
Robinsonův odchod zapadá do širší debaty uvnitř AI průmyslu o tom, zda tempo vývoje nepředbíhá schopnost firem své modely kontrolovat. V poslední době odešlo z předních laboratoří více pracovníků zaměřených na bezpečnost, kteří veřejně upozornili na podobné obavy.
Robinson přitom netvrdí, že by jeho bývalí kolegové bezpečnost ignorovali. Kritizuje především kulturu, v níž rychlost vývoje a víra, že problémy lze průběžně opravovat, podle něj narážejí na stále větší schopnosti samotných modelů.
A právě tady leží jeho hlavní varování: metoda pokus–omyl funguje dobře, dokud cena omylu není příliš vysoká.
Někteří výzkumní pracovníci z oblasti AI dokonce varují, že rychlý rozvoj této technologie by mohl v nepříliš vzdálené budoucnosti vést k zániku lidského druhu.
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Šéfové největších AI firem varují, že vývoj umělé inteligence začíná být příliš rychlý. Donald Trump ale zpomalování odmítá: podle něj si USA musí za každou cenu udržet náskok před Čínou, píše Financial Times.
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