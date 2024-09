Nejde proud. Počasí odřízlo od elektřiny 63 tisíc domácností

Bez elektřiny je v Česku kvůli extrémním dešťům a větru přes 63.000 domácností. Informovali mluvčí ČEZ Soňa Holingerová a E.ON Roman Šperňák. Problémy jsou hlavně na severu Čech.

ČEZ eviduje nejvíce poruch v Ústeckém kraji, kde je bez dodávek přes 20 tisíc domácností. V Libereckém a také v Královéhradeckém kraji nemá elektřinu shodně přes 13 tisíc domácností, uvedl ČEZ.

Mluvčí E.ON Šperňák řekl, že v distribuční síti EG.D bylo ráno zhruba 2000 míst bez elektřiny, z toho asi 650 v jižních Čechách, hlavně na Strakonicku a Prachaticku, zbytek na Vysočině a na jižní Moravě

