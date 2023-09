Na Pardubicku budou vlaky jezdit dvoustovkou. Za deset let

Správa železnic plánuje úpravy trati mezi Pardubicemi a Ústím nad Orlicí, které by vlakům umožnily jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině. Stavba je rozdělena na tři části, Pardubice - Uhersko, Uhersko - Choceň a Choceň - Ústí nad Orlicí. Trať se bude rekonstruovat postupně v letech 2029 až 2034.

Jako první by měl přijít na řadu železniční úsek mezi Chocní a Uherskem, jehož předešlá modernizace se uskutečnila v roce 1996 s uplatněním tehdy dostupných technologií a materiálů. Stavba bude zahrnovat zejména výměnu železničního svršku v délce 15,5 kilometru, sanaci železničního spodku v nevyhovujících úsecích a zřízení nové odbočky Sruby. Dále jsou v plánu úpravy stanice Zámrsk, kde se zřídí bezbariérový přístup na nástupiště a prodlouží 4. kolej, rekonstrukce zastávek nebo například úpravy staničních zabezpečovacích zařízení.

„Stavba je navržena tak, aby po ní byla trať již připravena na zvýšení traťové rychlosti na 200 kilometrů v hodině. Novou maximální rychlost pak bude na úseku možné zavést po odstranění všech železničních přejezdů, což bude předmětem samostatných staveb,“ uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Na rekonstrukci úseku je zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, na podzim SŽ plánujeme požádat o jeho vydání a o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Vlastní stavba by se měla odehrát v letech 2029 až 2031.

Přestaví i stanice. Náklady porostou do miliard

Na ni pak naváže obnova trati z Pardubic do Uherska. Bude zahrnovat rekonstrukci železničního svršku a spodku v délce asi 17 kilometrů, rekonstrukci trakčního vedení, mostů, nástupišť a přestavbu stanic Kostěnice a Moravany. Současně stavbaři nahradí pět současných úrovňových přejezdů, počítá se s rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení a doplněním protihlukových opatření. Práce by měly skončit v roce 2034.

Aby mohly vlaky pokračovat směrem na Moravu rychlostí 200 kilometrů v hodině, bude nutné vybudovat novo trať mezi Chocní a Ústím nad Orlicí. „Bude procházet dvojicí tunelů, Hemže o délce 1160 metrů a Oucmanice se 4985 metry. Stávající trasa se tak zkrátí přibližně o 2,4 kilometru," uvedl Gavenda. Současná trať se zachová, bude propojena s tratí novou. Správa železnic předpokládá stavební práce v letech 2030 až 2034.

Na prvním železničním koridoru vedoucím přes Pardubice letos Správa železnic dokončila modernizaci desetikilometrového úseku mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí. Náklady dosáhly 4,16 miliard korun, práce byly z poloviny financovány z úvěru Evropské investiční banky.