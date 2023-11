Na hory, na frontu i do města. Moiru nově nosí i izraelští vojáci

Strakonická textilní firma Moira, která vyrábí funkční prádlo, dodala tisíce kusů oblečení izraelské armádě. Jde o výrobky z nové kolekce pro ozbrojené složky i hasiče, z níž firma dodává také ukrajinské armádě. Letos čeká Moira obrat 135 milionů korun, meziročně asi o deset milionů vyšší. Firmě letos také vzrostl prodej letních šatů.

„Jednotkám v horských oblastech Izraele jsme dodali produkty z řady pro odvod vlhkosti a z kategorie pro zateplení. Stejně jako v případě Ukrajiny jsme reagovali velmi rychle a několik týdnů od útoku už některé jednotky dostávaly oblečení od Moiry přímo na bojišti. Jsme rádi, že můžeme naší speciální kolekcí pomoci izraelským vojákům po šíleném teroristickém útoku. Nežijeme z války, ale jsme rádi, že můžeme pomáhat v okamžiku, kdy je průšvih. Mám informace, že ti kluci (vojáci) jsou nadšení,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Marcela Vlčková.

Prádlo pro vojáky, hasiče, horaly ale i ženy, které se chtějí líbit

Firma před časem dokončila tříletý vývoj a testování kolekce Moira Tactical. Toto oblečení si od ní objednala také Celní správa ČR a Vězeňská služba ČR. Na veletrhu v Německu projevili zájem i zástupci různých světových armád i policie včetně francouzských četníků. Již loni na jaře začala Moira dodávat funkční oblečení obráncům Kyjeva a spolupráce tam přerostla v to, že ukrajinští bojovníci testují nové výrobky Moiry. I díky tomu pak firma dokončila vývoj řady Moira Tactical.

Podívejte se, kde se šije oblečení Moira:

„Budeme kolekci dál rozšiřovat,“ řekla ředitelka. Pro kolekci využívá firma pevnější materiály než u běžného oblečení, jsou to také jiné střihy. Moira také nedávno dodala nehořlavé soupravy z kategorie ohni odolného prádla pro jednotku, která je kombinuje se zásahovými obleky. Funkční prádlo strakonické textilky nosí také členové Útvaru rychlého nasazení (URNA). V zahraničí používají oblečení Moiry třeba speciální síly v Keni nebo Arménii, jak vyplývá z informací ve firemním katalogu.

Moira měla loni obrat 125 milionů korun a zisk kolem devíti milionů. Letos čeká obrat o deset milionů vyšší, zisk klesne. „Tento rok jsme ještě nezaregistrovali to, čeho jsme se báli, že ekonomická situace ovlivní chování spotřebitelů. Říká se, že v době krize rostou kvalitní značky,“ dodala Vlčková. Zisk ale klesne, protože náklady rostly a firma se je snažila co nejméně přenášet na zákazníky.

V létě šly na odbyt šaty. Jejich prodej roste posledních několik let, každoročně prodá firma tisíce kusů. „Šaty si vyžádaly zákaznice. Holky za námi chodily, že by chtěly nosit Moiru i jinam než na hory. To je obrovská výhoda našich prodejen, že máme okamžitou zpětnou reakci od zákazníků,“ přiblížila Vlčková.

Nejvíc prodává Moira triček. Termoprádlo a outdoorové oblečení vyrábí z merino vlny a polypropylenu, který se taví při 165 stupních, má patentované pětilaločné vlákno. Firma, jež vznikla roku 1990 a zaměstnává 100 lidí, vyváží asi desetinu produkce. V areálu zabírajícím 55 tisíc metrů čtverečních vyrobí Moira ročně stovky tisíc kusů prádla. Firma má v Česku 27 prodejen.

