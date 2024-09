Miliardový obchod má zelenou. Brněnský miliardář Fait prodá Tedom Japoncům

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil investiční skupině Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita prodej třebíčského výrobce kogeneračních jednotek Tedom japonské Yanmar Group. Úřad to uvedl na svém webu. Jet Investment o prodeji informoval na začátku září, výši transakce neuvedl, podle odhadů médií by mohla dosáhnout až pěti miliard korun.

„Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení. Rozhodnutí již nabylo právní moci,“ uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.

Jet Investment Tedom vlastnila od roku 2019, byl součástí jejího private equity fondu Jet 2. „Od akvizice se nám podařilo rozvinout Tedom Group ve skutečně globálního hráče. Tedom je tak nyní nejenom dodavatelem kogeneračních jednotek a poskytovatelem jejich servisu, ale i dodavatelem komplexních energetických řešení,“ uvedl dříve Oldřich Šoba, projektový ředitel Jet Investment.

Tedom se zabývá vývojem, výrobou a provozováním kogeneračních jednotek přes 30 let. Má čtyři výrobní a vývojové závody v ČR a několik zahraničních obchodních poboček. Celá skupina má přes 900 zaměstnanců. Za rok 2023 měla skupina tržby 5,8 miliardy korun, meziročně stouply o 30 procent. Jet Investment uvedla, že letošní tržby očekává kolem osmi miliard korun. V tomto týdnu Tedom oznámila nákup italského výrobce kogeneračních jednotek Intergen.

„Tímto strategickým krokem spojíme odborné znalosti Tedomu v oblasti kogenerace a energetických služeb s globálním dosahem a inovativními technologiemi Yanmaru. Síly obou společností se navzájem doplňují, čímž vytvářejí silný základ pro budoucí růst. Jsme odhodláni zachovat vysoké standardy a držet se hodnot, díky nimž jsou Tedom a Yanmar v byznyse známí,“ doplnil Peter Aarsen, generální ředitel Yanmar Energy Systems International.

Jet Investment se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní. Spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva za 15 miliard korun. Prostřednictvím fondů Jet 2 a Jet 3 investuje do středně velkých středoevropských průmyslových společností se silným růstovým potenciálem. Realitní fond Jet Industrial Lease investuje do průmyslových nemovitostí. V Německu, České republice a Polsku spravuje portfolio devíti nemovitostních projektů.

