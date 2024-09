Tedom ještě pod Faitem kupuje italského konkurenta. Cena je tajná

Česká energetická skupina Tedom ovládla největšího výrobce kogeneračních jednotek v Itálii. Od rodiny Kellerových koupila stoprocentní podíl ve společnosti Intergen. Hodnotu transakce ani jedna z firem nezveřejnila.

Reklama

Třebíčský Tedom chce akvizicí Intergen posílit svou pozici na italském trhu s kogeneracemi, tedy zařízeními na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

„Jedná se o další významný krok v rozvoji našeho kogeneračního byznysu. Tato akvizice spojuje silné produktové portfolio a výrobní základnu Tedomu a vynikající pozici, zázemí a tým Intergenu v Itálii. Tedomu se díky tomu daří naplňovat svou vizi mezinárodní energetické skupiny nové generace, která dokáže efektivně propojit služby z oblasti energetiky s vlastní výrobou,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Tedom Ladislav Zeman.

Tedom brzy v rukou Japonců

Tedom se zabývá vývojem, výrobou a provozováním kogeneračních jednotek přes 30 let. Atraktivitu jejich výroby podle Tedom zvýšilo rozhodnutí Evropská komise, která kogenerace zařadila do evropského energetického mixu.

Současným vlastníkem společnosti Tedom je investiční společnost Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita, která v září podepsala smlouvu o prodeji Tedom japonské společnosti Yanmar Group. Po dokončení této transakce se Yanmar stane plným vlastníkem Tedomu.

Reklama

Intergen je s více než 450 prodanými jednotkami o instalovaném výkonu téměř 600 megawatt podle české firmy jedničkou ve vývoji, výrobě a servisu kogeneračních jednotek v Itálii. Specializuje se na kogenerační jednotky na míru nebo velké kogenerační provozy. Tedom jeho koupí posílil svou pozici v Itálii, která je čtvrtým největším evropským odběratelem kogeneračních jednotek.

Miliardový obchod

Značka Intergen bude v Itálie působit i nadále. „Je skvělé, že můžeme pokračovat s partnerem, který bude naši dobrou práci rozvíjet a se kterým se můžeme vzájemně doplňovat," řekl šéf italské společnosti Alberto Guidotti.

Tedom zároveň oznámil, že v prvním pololetí zaznamenal rekordní prodeje kogeneračních jednotek, meziročně stouply o více než pětinu.

Tedom je nadnárodní energetická skupina, která poskytuje technologie a služby pro decentralizovaná energetická řešení včetně výroby a provozování kogeneračních jednotek. Skupina má čtyři výrobní a vývojové závody v České republice. Další členové skupiny působí v Německu, Polsku, USA, na Slovensku, ve střední Asii a Velké Británii. Celá skupina Tedom má okolo 1000 zaměstnanců. Za rok 2023 měla skupina tržby 5,8 miliardy korun, meziročně stouply o 30 procent. Letošní tržby očekává kolem osmi miliard korun. Jet Investment ji vlastní od roku 2019.

Energetické lekce z války: Ukrajinci našlapují mezi ozvěnami Černobylu a vyhlídkami obnovy Politika Celý svět prakticky v přímém přenosu každý den sleduje oběti ruského bombardování na Ukrajině, kterým bylo možné aspoň částečně zabránit včasnými dodávkami zbraní ze Západu. Posílení systémů protivzdušné obrany bezpochyby pomůže v přímém boji proti Putinově agresi, ta ale v posledních měsících napáchala obrovské škody v ukrajinském týlu. Tamní energetika se bude vzpamatovávat hůře než loni a podle některých pozorovatelů to může být klíčový faktor celkového ruského úspěchu, zaznívá v analýze Jana Žižky, editora webu Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek

Jet Investment miliardáře Faita otevře pobočky v Polsku a Německu, na investice má miliardy Zprávy z firem Brněnská investiční společnost Jet Investment miliardáře Igora Faita otevírá pobočku ve Varšavě. Do tří let plánuje v Polsku koupit až osm firem v hodnotě přes 100 milionů eur, tedy více než 2,3 miliardy korun. Plánuje také otevření pobočky v Německu, uvedla společnost. ČTK Přečíst článek

Šéf Energo-Pro: S vodními elektrárnami různě po světě jsme odolní vůči krizím Money Skupina Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře poslední energetickou krizi zvládla dobře, udělala si z ní ale jasný závěr. „Svět se mění a stává se více volatilním, nestabilním,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Petr Milev, výkonný šéf této mezinárodní skupiny se sídlem v Praze. „Musíme být připraveni na to, že krize budou přicházet, umět s nimi žít, počítat s vyšší nestabilitou a výkyvy cen energií.“ Jan Žižka Přečíst článek

Martin Wichterle: Příběh Česka by měl být o zemi, kde se skvělé produkty vymýšlí i vyrábí Zprávy z firem Známý český podnikatel Martin Wichterle říká, že probádal spoustu slepých uliček. „Bez toho to nejde,“ dodal v rozhovoru pro Export.cz. Slepé uličky jeho firmě Wikov, přednímu světovému výrobci průmyslových převodovek, také hodně přinesly. Platí to například o společných aktivitách Wikovu s dceřinou společností německého Siemensu, které se zaměřovaly na servis převodovek. Těm poměrně rychle odzvonilo, ale českou firmu tato nepříliš významná epizoda nakopla k novému významnému oboru. Jan Žižka Přečíst článek

Čeští strojaři se o živobytí bát nemusí. Jejich práce se ale promění, míní podnikatel Hlavinka Leaders Servis výrobků nemá v Česku takovou tradici jako strojírenská produkce. „Jsme spíše národem kutilů. Čech vezme do ruky šroubovák, kladivo a snaží se vše opravit sám,“ říká v rozhovoru pro Export.cz podnikatel Vladimír Hlavinka, který se také věnuje vrcholové manažerské práci – šéfuje výrobci a exportérovi kogeneračních jednotek Tedom. V Německu naopak zákazníci očekávají, že když se porouchá motor nebo cokoliv jiného, rychle přijede dokonale vybavený opravář, který zajistí vše potřebné. „To samé třeba v Americe,“ dodává Vladimír Hlavinka. Jan Žižka Přečíst článek