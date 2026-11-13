Microsoft bojuje s vlastní technologií. Řešení výpadků se vleče
Microsoft přiznává problémy s řešením výpadků, které postihly jeho služby. Problémy zasáhly e-mailovou službu Outlook, komunikační platformu Teams i asistenta Copilot využívajícího umělou inteligenci.
Od čtvrtečního večera hlásí problémy uživatelé internetové pošty Outlook. Výpadky komplikují práci jednotlivým uživatelům, firmám i státním úřadům v různých částech světa. Společnost navíc přiznala, že její dosavadní snahy o nápravu nepřinášejí očekávané výsledky. Problémy zasáhly také komunikační platformu Teams i asistenta Copilot.
Potíže se nevyhnuly ani České republice. Uživatelé zde hlásí problémy prostřednictvím webu Downdetector, který sleduje dostupnost internetových služeb. Microsoft zatím pokračuje v odstraňování závad a snaží se obnovit stabilní provoz svých systémů.
Opravy nepřinášejí očekávané výsledky
„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ uvedl Microsoft krátce po 7:00 SEČ na sociální síti X. Přibližně o dvě hodiny dříve společnost informovala, že přijatá opatření přinesla částečné zlepšení, nikoli však trvalé odstranění problémů.
Microsoft zároveň připustil, že řešení výpadků nepostupuje podle původních očekávání. Zatím není jasné, kdy se podaří všechny dotčené služby plně obnovit.
Kybernetický útok za výpadky podle Microsoftu nestojí
Rozsah problémů vyvolává otázky ohledně fungování služeb, na kterých závisí každodenní komunikace a provoz řady organizací. Podle serveru BBC však jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že příčinou výpadků není kybernetický útok.
Společnost na stabilizaci svých služeb dál pracuje. Konkrétní termín úplného odstranění potíží zatím neoznámila.
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