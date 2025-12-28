Google potichu mění Gmail. Miliony uživatelů si budou moct změnit trapnou adresu
E-mailové adresy vytvořené v teenagerských letech se možná stanou minulostí. Google podle nových informací umožní uživatelům Gmailu změnit adresu účtu, aniž by přišli o data, historii nebo přístup ke klíčovým službám.
Společnost Google tiše připravuje jednu z nejvýznamnějších změn služby Gmail za poslední roky. Podle aktualizace stránky nápovědy k účtům Google si uživatelé budou moci změnit svou stávající adresu @gmail.com, aniž by museli zakládat nový účet nebo přicházet o data, upozorňuje server CNBC.
Jde o funkci, kterou uživatelé dlouhodobě požadovali. Zejména ti, kteří dodnes používají e-mailové adresy vytvořené v dospívání a dnes působí neprofesionálně.
Změna zatím jen v hindštině
Zajímavé je, že nové instrukce se objevily pouze v hindské verzi podpory Googlu. To naznačuje, že firma může novinku nejprve testovat v Indii nebo na trzích, kde se hovoří hindsky. Anglická verze podpory zatím stále uvádí, že adresy Gmail „obvykle nelze změnit“.
Google zároveň uvádí, že se funkce bude zavádět postupně pro všechny uživatele, což naznačuje globální ambice, i když časový harmonogram zatím známý není. Společnost na dotaz CNBC ohledně regionálního spuštění bezprostředně nereagovala.
Uživatelé si po změně adresy ponechají původní e-mail jako alias, budou dál přijímat zprávy zaslané na starou adresu a zachovají přístup ke všem službám Googlu i ke svým datům. Původní adresa zůstane plně funkční a bude možné ji kdykoli znovu používat.
Změna však nebude zcela bez omezení. Uživatelé, kteří si adresu Gmail změní, si po dobu 12 měsíců nebudou moci vytvořit další novou adresu a zároveň nebudou mít možnost nově zvolenou adresu smazat.
Dosud platilo, že kdokoli chtěl „čistou“ adresu Gmailu, musel si založit nový účet a ručně přenášet data. To byl proces náročný nejen technicky, ale i z pohledu napojení na externí aplikace a služby třetích stran.
