Revoluce v Německu. Zboží pro Lidl začíná vozit autonomní náklaďák
Německo má nový technologický milník v nákladní dopravě. Lidl nasadil do běžného provozu autonomní elektrický náklaďák bez kabiny, řidiče i bezpečnostního operátora. Vůz už vozí zboží po veřejných silnicích mezi logistickým centrem a prodejnou.
Lidl v Německu nasadil do každodenního provozu první autonomní nákladní vůz bez kabiny úrovně SAE Level 4, který jezdí po veřejných komunikacích. Na palubě není řidič ani bezpečnostní operátor a vůz už přepravuje zboží mezi skladem, distribučním centrem a prodejnou Lidlu.
Projekt vznikl ve spolupráci s technologickou společností Einride. Vůz jezdí na základě oficiálního povolení německého Spolkového úřadu pro motorovou dopravu KBA, které je podle firem prvním svého druhu v Německu.
Pro projekt je důležité i to, kde se odehrává. Německo je největším evropským trhem silniční dopravy a zároveň patří k zemím s velmi přísnými bezpečnostními pravidly. Povolení pro autonomní provoz úrovně 4 proto předcházelo rozsáhlé bezpečnostní ověřování, které mělo potvrdit, že technologie dokáže spolehlivě fungovat v reálném provozu na veřejných silnicích.
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Z pilotního projektu do běžného provozu
Einride a Lidl chtějí postupně trasu dále rozšiřovat směrem k modelu s více zastávkami. Ve hře jsou také další nasazení autonomních vozidel v rámci skupiny Schwarz, do níž patří Lidl a Kaufland a která působí v maloobchodu, výrobě, recyklaci i digitalizaci.
Projekt má mimo jiné pomoci řešit nedostatek řidičů, zajistit plynulejší tok zboží a zvýšit odolnost dodavatelského řetězce. Lidl zároveň zkoumá, jak lze autonomní dopravu začlenit přímo do každodenního logistického provozu.
„Inteligence vytváří efektivitu a ta je základem trvale spolehlivé dostupnosti zboží,“ uvedl Thomas Dangelmayer, vedoucí provozní logistiky Lidlu v Německu. Podle něj má projekt ukázat, jak lze nové technologie bezpečně a postupně zapojovat do běžné logistiky.
Serhan Yildirim ze Schwarz Logistics Solutions pak uvedl, že skupina chce projekt využít k urychlení transformace celého odvětví.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Německo chce být průkopníkem
Nasazení autonomního vozidla podpořil také parlamentní státní tajemník spolkového ministra dopravy Christian Hirte. Podle něj se autonomní a bezemisní doprava přesouvá z oblasti budoucích vizí do skutečného provozu.
Projekt má zároveň ukázat, že technologické inovace lze propojit s ekonomickou konkurenceschopností, ochranou klimatu a větší technologickou nezávislostí.
Další rozšiřování už se chystá
Einride a Lidl počítají s dalším rozvojem provozu a jednají také o dalších projektech se společnostmi skupiny Schwarz. Cílem je dostat autonomní nákladní dopravu z pilotních projektů do běžného zásobování maloobchodní sítě.
Einride vznikla ve Stockholmu v roce 2016 a zaměřuje se na autonomní a elektrickou nákladní dopravu. Její platforma kombinuje logistické řízení s využitím umělé inteligence, vlastní autonomní technologie a elektrická těžká nákladní vozidla.
Společnost působí v Severní Americe, Evropě a na Blízkém východě a nabízí jak přepravní kapacitu jako službu, tak vlastní softwarovou platformu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.