Lidl vyostřuje kampaň, zlevňuje drogerii
Řetězec Lidl pokračuje ve své kampani, kterou začal v únoru, s názvem Ceny v klidu. Nyní sníží ceny pracích prášků a mycích prostředků.
Řetězec Lidl v rámci nové vlny zlevňování zboží reaguje na fakt, že prací a čisticí prostředky tvoří spolu s potravinami hlavní část pravidelných výdajů domácností. Po půl roce takto nově rozšiřuje svou cenovou strategii Ceny v klidu. Od 7. září trvale snižuje běžné ceny u více než 130 produktů z kategorie domácí drogerie, uvedl řetězec v tiskové zprávě.
Ikea spouští další velké zlevňování. Více než 1500 výrobků chce hlavně v Evropě zlevnit o 15 až 25 procent a do nižších cen investuje 1,2 miliardy eur. Firma tím reaguje na domácnosti, které dál svírají vysoké životní náklady, píše agentura Bloomberg.
Ikea výrazně zlevňuje. Ceny více než 1500 výrobků srazí až o čtvrtinu
Zprávy z firem
Ikea spouští další velké zlevňování. Více než 1500 výrobků chce hlavně v Evropě zlevnit o 15 až 25 procent a do nižších cen investuje 1,2 miliardy eur. Firma tím reaguje na domácnosti, které dál svírají vysoké životní náklady, píše agentura Bloomberg.
Lepší ceny i u privátních značek
Nové ceny se týkají pracích a čisticích prostředků i přípravků na mytí nádobí, a to jak privátních značek Lidlu, tak produktů ostatních výrobců. Mezi produkty s novou běžnou cenou patří například prací prášek pod privátní značkou Maxi Trat, aviváž Coccolino, Jar, ale i známé prášky jako Ariel, Persil a čisticí prostředky Savo a Sanytol.
„Strategii Ceny v klidu rozvíjíme tak, aby pokrývala celý běžný nákupní košík rodiny. Domácí drogerie byla přirozeným dalším krokem. Chceme zákazníkům ušetřit nejen cestu do specializovaných prodejen, ale také drahocenný čas pro jejich rodinu a blízké, a umožnit jim pořídit vše od potravin přes zvířecí krmivo po prací a čisticí prostředky výhodně přímo u nás,“ vysvětluje šéf společnosti Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Marketingová strategie Ceny v klidu staví na trvale snížených běžných cenách zboží každodenní spotřeby. „Neslouží jako náhrada slevových akcí či tematických týdnů, ale jako jejich stabilní základ. Zákazníci tak získávají jistotu, že i mimo letákové nabídky nakoupí kompletní sortiment výhodně kdykoliv,“ uvedl Lidl.
Lidl tuto strategii poprvé představil začátkem února a postupně do ní zahrnul stovky výrobků. Zákazníci za výhodnější ceny mohou pořizovat vybrané základní potraviny, nápoje, zvířecí krmivo a nově také domácí drogerii.
„Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ Lidl zavádí nový přístup k zákazníkům, který má osvobodit zákazníky od závislosti na akčních nabídkách a přinést větší volbu a pohodu do každodenního nakupování. Reaguje tak na dlouhodobý trend, kdy Češi patří k nejvíce slevově orientovaným spotřebitelům v Evropě. Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe. Jenže co kdyby to někdo v marketingu vzal opačně?
Michal Nosek: Český sen? Nakoupit levněji než soused
Názory
„Ceny v klidu. Trvale sníženo.“ Lidl zavádí nový přístup k zákazníkům, který má osvobodit zákazníky od závislosti na akčních nabídkách a přinést větší volbu a pohodu do každodenního nakupování. Reaguje tak na dlouhodobý trend, kdy Češi patří k nejvíce slevově orientovaným spotřebitelům v Evropě. Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe. Jenže co kdyby to někdo v marketingu vzal opačně?
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.