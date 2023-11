Květ vlčího máku je neodmyslitelným symbolem Dne válečných veteránů. Pojišťovna VoZP je dlouhodobě podporuje

Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu jako připomínka konce první světové války. Lidé po celém světě tento den vzpomínají na válečné hrdiny a bojovníky za svobodu. Vojenská zdravotní pojišťovna pro veterány zraněné v zahraničních misích zajišťuje špičkovou zdravotní a rehabilitační péči, spolupracuje s komunitními centry pro válečné veterány napříč Českem a je partnerem Vojenského fondu solidarity.

Jedním z novodobých válečných veteránů, kterým Vojenská zdravotní pojišťovna dlouhodobě pomáhá, je Lukáš Hirka. Rodák z Frýdku-Místku se účastnil mise v Afghánistánu, kde v roce 2012 při raketovém útoku utrpěl devastující zranění. Po mnoha měsících v kómatu, několika operacích, letech léčby, zdravotních komplikací a rehabilitací se však jeho zdravotní stav zlepšil natolik, že se začal věnovat i para atletice. Je také mistrem republiky v hodu oštěpem ve své kategorii.

„Mám kolem sebe spoustu úžasných lidí. Ať už to je má milovaná rodina, mí přátelé, lidé z armády, Vojenské zdravotní pojišťovny, zkrátka všichni ti, kteří mi fandí a podporují mě. I kvůli nim stojí za to každý den bojovat a jít životem dál,“ říká válečný veterán a ambasador VoZP Lukáš Hirka.

V České republice dnes žije zhruba 14 000 novodobých válečných veteránů. Vojenská zdravotní pojišťovna je od počátku partnerem Vojenského fondu solidarity (VFS).

„V memorandu jsme se zavázali mimo jiné podporovat děti vojáků a vojákyň, kteří padli nebo se stali trvale handicapovanými v důsledku plnění služebních povinností. VoZP také každoročně pomáhá se sbírkou ke Dni válečných veteránů, kterou VFS pořádá,“ doplňuje generální ředitel VoZP Josef Diessl.

Vlčí máky v ulicích

Neodmyslitelným symbolem oslav Dne válečných veteránů je květ vlčího máku, máky totiž rostly mezi řadami hrobů vedle bitevních polí první světové války. V tento den si zároveň připomínáme všechny muže a ženy, kteří slouží své vlasti daleko od domova v zahraničních mírových misích a operacích a také ty, kteří ve službě položili své životy.

„Provádění výcvikových aktivit vojáků na území ČR nebo jejich působení v misích či zahraničních operacích vyžaduje určitý bližší vstup ze strany VoZP, pokud dojde k poškození zdraví z důvodu výkonu vojenské služby ve prospěch vlasti. Vrcholem té pyramidy jsou resortem obrany zřizované příspěvkové organizace, vojenské nemocnice, které jsou poskytovateli té specializované péče nebo následné rehabilitační péče,“ vysvětluje brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník, předseda Správní rady VoZP.

VoZP svým klientům poskytuje příspěvky rozdělené do několika programů. Speciální rozšířená nabídka je k dispozici vojákům a jejich blízkým v rámci programu Rodina vojáka a veteránům v programu Válečný veterán s navýšenými limity na pohybové a regenerační aktivity a dentální hygienu. Kromě toho mohou vojáci a veteráni čerpat příspěvek také na pomůcky k ochraně zraku a sluchu při střelbě. Více informací k programu Válečný veterán je k dispozici na webu www.vozp.cz/program-valecny-veteran.

