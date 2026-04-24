Kvalifikovaní migranti míří do západního Německa, východ je odrazuje silou AfD
Zahraniční kvalifikovaní pracovníci dávají v Německu přednost velkým městům a bohatším spolkovým zemím na jihu a západě. Východ země se podle nové studie Institutu německého hospodářství potýká nejen s odlivem obyvatel, ale i s malým zájmem migrantů, což experti spojují mimo jiné s vysokou podporou protiimigrační AfD.
Kvalifikovaní pracovníci přicházející do Německa se výrazně soustředí do velkých měst a ekonomicky silných regionů. Vyplývá to ze studie Institutu německého hospodářství (IW), podle níž migranti nejčastěji míří do Berlína, Hamburku a Brém nebo do jižních spolkových zemí, zejména Bavorska a Bádenska-Württemberska.
V městských spolkových zemích byl loni zhruba každý čtvrtý kvalifikovaný pracovník původem ze zahraničí. Celostátně činil podíl lidí v produktivním věku narozených v cizině 24,8 procenta. V Berlíně dosáhl dokonce 27,1 procenta.
Východ Německa zaostává
Zcela opačný obraz nabízí pět spolkových zemí bývalé NDR. Podíl kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí tam činí jen devět procent, v Meklenbursku-Předním Pomořansku dokonce pouhých 6,9 procenta.
Podle vládní zmocněnkyně pro východní Německo Elisabeth Kaiserové se region kromě úbytku obyvatel dlouhodobě potýká i s problémem přilákat zahraniční odborníky.
Roli hraje i síla AfD
Jedním z důvodů je podle Kaiserové i silná podpora populistických a protiimigračních stran, především Alternativy pro Německo. Právě AfD ve volbách v Sasku, Durynsku a Braniborsku loni získala kolem 30 procent hlasů. V letošních volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Sasku-Anhaltsku jí průzkumy přisuzují dokonce 35 až 40 procent.
Německé firmy, které působí v Česku, vidí v naší zemi větší potenciál než v Německu, říká aktuální konjunkturální průzkum, který každoročně zpracovává Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Po osmi letech letos poprvé rostou investice do rozvoje podniků.
Podle autorů studie může právě politické klima část kvalifikovaných migrantů od východních regionů odrazovat.
Nedostatek pracovníků může problém prohloubit
Pro východoněmecké země je to citlivé zejména kvůli demografickému vývoji. Region stárne a ztrácí obyvatele, přitom právě zahraniční pracovníci by mohli pomoci zmírnit nedostatek lidí na trhu práce.
Studie tak upozorňuje na rostoucí rozdíl mezi ekonomicky silnými regiony, které migranty přitahují, a východem Německa, který o ně zatím spíše přichází. Bez změny podmínek může tento rozdíl podle expertů dál růst.
