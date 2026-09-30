Kuřáci mění návyky. Philip Morris táhnou vzhůru bezdýmné alternativy
Philip Morris ČR v prvním pololetí vydělal 1,5 miliardy korun, meziročně o 7,2 procenta méně. Výsledky dál ukazují ústup klasických cigaret a přesun spotřebitelů k bezdýmným alternativám, jejichž prodeje rostou. Firma na tento trend reaguje i rozšířením výroby v Kutné Hoře.
Philip Morris ČR v letošním prvním pololetí meziročně snížil čistý zisk o 7,2 procenta na 1,5 miliardy korun. Tržby bez spotřební daně a DPH naopak mírně vzrostly, o 0,4 procenta na 10,7 miliardy korun. Výsledky tak dál potvrzují proměnu trhu, na kterém klasické cigarety ztrácejí část zákazníků a větší význam získávají bezdýmné produkty.
Celkový odbyt nikotinových výrobků společnosti klesl o 0,8 procenta na 4,5 miliardy kusů. Firma tento vývoj spojuje s pokračujícím poklesem poptávky po klasických cigaretách, zatímco odbyt bezdýmných výrobků meziročně mírně rostl. Nižší prodej cigaret byl podle společnosti téměř plně kompenzován právě růstem bezdýmných alternativ.
„Výsledky za první pololetí potvrzují pokračující proměnu spotřebitelských preferencí v České republice i na Slovensku směrem od klasických cigaret k bezdýmným výrobkům,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa. Firma podle něj reaguje dalším rozšiřováním a inovacemi portfolia.
Nikotin znamená závislost. A „nejspolehlivěji“ k ní člověk dospěje tím, když s cigaretami či jinými nikotinovými výrobky začne hodně brzy. V Česku to bohužel vůbec není problém. Trafikanti sítě Traficon budou mít high - tech nástroje, jak odhalit nezletilé zákazníky.
Trafikanti budou odhalovat nezletilé zákazníky. Chytrými kamerami
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Nikotin znamená závislost. A „nejspolehlivěji“ k ní člověk dospěje tím, když s cigaretami či jinými nikotinovými výrobky začne hodně brzy. V Česku to bohužel vůbec není problém. Trafikanti sítě Traficon budou mít high - tech nástroje, jak odhalit nezletilé zákazníky.
Kutná Hora dostala nový typ výroby
Philip Morris letos v květnu zahájil v závodě v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků ZYN. Investice rozšiřuje českou výrobu firmy právě o bezdýmné produkty a podle společnosti zároveň posiluje postavení kutnohorského závodu mezi klíčovými výrobními centry celé skupiny.
Provozní zisk Philip Morris ČR klesl o 7,4 procenta na 1,8 miliardy korun. Výsledek zahrnoval také negativní vliv měnového kurzu ve výši 0,9 procentního bodu. Hlavním důvodem poklesu byly podle firmy nižší objemy prodeje tabákových výrobků určených ke kouření. Mírný růst celkových konsolidovaných tržeb naopak podpořily příznivější ceny napříč portfoliem a vyšší prodeje bezdýmných alternativ.
Na sociálních sítích jeho profil sleduje asi sto tisíc lidí. Jeho příspěvky o složení potravin budí nevídané vášně. Na jedné straně stojí ti, kteří si nechtějí „nechat vzít“ Coca-Colu, energetické nápoje nebo točenou zmrzlinu, na straně druhé ti, kteří si po zhlédnutí jeho videí dost možná nic z toho už nikdy nekoupí. Martin, který stojí za projektem Pravda bez obalu, odkrývá skutečné složení obyčejných potravin, překládá etikety tak, aby jim rozuměl úplně každý, ukazuje realitu skrytou za líbivými obaly a učí Čechy, jak a proč konečně přestat jíst blbě.
Předražený cukr, „jedovatý“ chleba i šunka plná chemie. Pravda bez obalu ukazuje, co Češi jedí
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Na sociálních sítích jeho profil sleduje asi sto tisíc lidí. Jeho příspěvky o složení potravin budí nevídané vášně. Na jedné straně stojí ti, kteří si nechtějí „nechat vzít“ Coca-Colu, energetické nápoje nebo točenou zmrzlinu, na straně druhé ti, kteří si po zhlédnutí jeho videí dost možná nic z toho už nikdy nekoupí. Martin, který stojí za projektem Pravda bez obalu, odkrývá skutečné složení obyčejných potravin, překládá etikety tak, aby jim rozuměl úplně každý, ukazuje realitu skrytou za líbivými obaly a učí Čechy, jak a proč konečně přestat jíst blbě.
Český trh klesá, Slovensko roste
Celkový kombinovaný trh cigaret a zahřívaných výrobků v Česku se meziročně zmenšil odhadem o 4,2 procenta na 6,4 miliardy kusů. Na Slovensku naopak vzrostl o přibližně 4,4 procenta na 3,4 miliardy kusů.
Philip Morris ČR přesto zůstává jedničkou na obou trzích. V České republice má podle odhadu podíl 39,6 procenta, na Slovensku 48,9 procenta.
Společnost provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní 99 procent slovenské firmy Philip Morris Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává více než 1300 lidí a její akcie se obchodují na pražské burze.
Kouření cigaret lékaři spojují především s rizikem rakoviny plic. U alternativních výrobků odborníci upozorňují zejména na kardiovaskulární rizika.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.