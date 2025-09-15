Philip Morris zdvojnásobí investici do závodu v Kutné Hoře, vzniknou nová pracovní místa
Tabáková společnost Philip Morris International zdvojnásobí svou investici do kutnohorského závodu určenou na zahájení výroby nikotinových sáčků na více než dvě miliardy korun. Původně plánovaná výrobní kapacita nikotinových sáčků se víc než zdvojnásobí a vznikne dalších až 150 pracovních míst.
Nikotinové sáčky by se měly pro komerční účely začít v Kutné Hoře vyrábět začátkem příštího roku. Jejich výroba poběží paralelně se současnou produkcí tabákových výrobků. Společnost původně avizovala investici v hodnotě miliardy korun. Nakonec se investice do modernizace a rozšíření závodu v letošním a příštím roce zdvojnásobí.
„Tak významné navýšení investice, která v českých korunách přesáhne celkově dvě miliardy, je dalším důkazem důvěry globálního vedení společnosti v náš kutnohorský tým a zároveň odráží rostoucí poptávku po této kategorii méně rizikových nikotinových produktů. Jsem nesmírně rád, že kutnohorský závod bude díky novým výrobním kapacitám ještě výrazněji přispívat k naplňování vize budoucnosti bez kouře. Investice zároveň posílí naši pozici jako jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a výrobců pro export v regionu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.
O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo novou, třeba i dočasnou střechu nebo vyčistilo sklepy, a zabránilo tak další degradaci.
Nadšenci usilují o záchranu bývalého pivovaru v Kyjově. Tlačí na město
Reality
O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo novou, třeba i dočasnou střechu nebo vyčistilo sklepy, a zabránilo tak další degradaci.
Klíčový pilíř evropské výroby
Závod v Kutné Hoře se tak podle firmy stává klíčovým pilířem evropské výroby bezdýmných produktů Philip Morris International. Jde o součást strategie společnosti nabízet uživatelům nikotinu širokou nabídku alternativ s prokazatelně či potenciálně nižším rizikem než tradiční cigarety.
„Naši zaměstnanci procházejí rozsáhlým školením, investujeme do nových technologií a budujeme infrastrukturu, která odpovídá nejvyšším standardům kvality. Tato transformace je nejen technologická, ale i kulturní – měníme způsob, jakým přemýšlíme o výrobě a jejím dopadu na společnost, a přinášíme městu a regionu dlouhodobou stabilitu,“ uvedl člen představenstva Philip Morris ČR a ředitel závodu v Kutné Hoře Serhan Kiliç.
Nikotinové sáčky s názvem ZYN firma uvedla na český trh začátkem letošního roku, nepochází ale z české výroby. Lidé si je mohou pořídit v různých formátech podle velikosti, síly nikotinu a chuti. Neobsahují tabák, ale jen nikotin farmaceutické kvality získaný z tabáku v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi. Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než cigarety.
V Česku roste počet firem, které Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, vnímají spíše jako riziko než příležitost. Zatímco v roce 2024 jej za hrozbu označila polovina respondentů, letos tento podíl stoupl na 59 procent. Vyplývá to z průzkumu podnikatelského prostředí mezi 250 firmami, které představilo Sdružení pro zahraniční investice (AFI).
Green Deal je riziko, tvrdí stále více českých firem
Zprávy z firem
V Česku roste počet firem, které Green Deal, tedy Zelenou dohodu pro Evropu, vnímají spíše jako riziko než příležitost. Zatímco v roce 2024 jej za hrozbu označila polovina respondentů, letos tento podíl stoupl na 59 procent. Vyplývá to z průzkumu podnikatelského prostředí mezi 250 firmami, které představilo Sdružení pro zahraniční investice (AFI).
Kouření cigaret lékaři spojují hlavně s rizikem rakoviny plic. Každý rok jí v Česku onemocní asi 6600 osob a 5400 na ni zemře. U alternativních výrobků odborníci zmiňují hlavně kardiovaskulární rizika.
Philip Morris ČR zaměstnává přes 1100 lidí. Loni firmě meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o pět procent na 21,6 miliardy korun. Čistý zisk zůstal na předloňských 3,3 miliardy korun, provozní zisk stoupl o 3,4 procenta na čtyři miliardy korun. S akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.