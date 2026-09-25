Trafikanti budou odhalovat nezletilé zákazníky. Chytrými kamerami
Nikotin znamená závislost. A „nejspolehlivěji“ k ní člověk dospěje tím, když s cigaretami či jinými nikotinovými výrobky začne hodně brzy. V Česku to bohužel vůbec není problém. Trafikanti sítě Traficon budou mít high - tech nástroje, jak odhalit nezletilé zákazníky.
Průzkum agentury STEM/MARK, poukázal na velký problém. Před svými osmnáctinami vyzkoušelo některý z nikotinových výrobků přes 67 procent dotazovaných, nejčastěji to bylo kolem 15. roku věku. Z toho skoro třetina začala nikotin pravidelně užívat už před dosažením osmnáctin. Zhruba polovina z nedospělých konzumentů nikotinu si přitom cigarety či jiný výrobek koupila sama, přičemž 45 procent uvedlo, že prodejce požadoval prokázání věku pouze v jednom z pěti nákupních pokusů. A 83,9 procenta respondentů uvedlo, že získat nikotinový výrobek je pro nezletilé velmi nebo spíše snadné.
Čím dříve, tím snadnější je návyk
„Když začnete brzo, je větší šance, že začnete být na nikotinu závislí,“ konstatovala členka správní rady Na věku záleží a odborná garantka projektu Alena Hricová. Dodala, že užívání nikotinu ve věku nedospělosti může nepříznivě ovlivňovat mozek, který se v tomto období stále ještě vyvíjí. Důsledky pak mohou ovlivnit například schopnost učit se a udržet pozornost.
Kontrolní nákupy, kdy se zjišťuje, zda prodejce po nakupujícím, u nějž lze tušit, že ještě není plnoletý, podle ní sice probíhají, ale v daleko menší míře, než by bylo žádoucí. Mezi respondenty, kteří nikotin vyzkoušeli před plnoletostí, jej v době výzkumu denně užívalo 39 procent. Zatímco mezi těmi, kdo začali až po 18. narozeninách, dosáhlo procento uživatelů nižšího čísla (29 procent).
Téměř čtyři z deseti Čechů ve věku 15 až 24 let užívají nikotin, čtvrtina z nich denně. Nejčastěji volí elektronické cigarety, jejichž užívání se v posledních letech výrazně zvýšilo. Vyplývá to z nového průzkumu Státního zdravotního ústavu, podle něhož v celé populaci podíl kuřáků i uživatelů alternativních nikotinových výrobků mírně klesá, stejně jako spotřeba alkoholu.
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Politika
Téměř čtyři z deseti Čechů ve věku 15 až 24 let užívají nikotin, čtvrtina z nich denně. Nejčastěji volí elektronické cigarety, jejichž užívání se v posledních letech výrazně zvýšilo. Vyplývá to z nového průzkumu Státního zdravotního ústavu, podle něhož v celé populaci podíl kuřáků i uživatelů alternativních nikotinových výrobků mírně klesá, stejně jako spotřeba alkoholu.
„Výzkum zachycuje zpětné zkušenosti mladých dospělých, kteří už nikotin někdy vyzkoušeli. Neříká tedy, kolik všech mladých lidí nikotin užívá, ani jaký podíl prodejen porušuje pravidla. Ukazuje ale výraznou mezeru mezi věkovou hranicí a zkušeností dotázaných s jejím ověřováním. Důslednější kontrola věku byla zároveň nejčastěji podporovaným opatřením: zvolilo ji 51 procent respondentů,“ uvedla Zuzana Rabochová, projektová manažerka výzkumné agentury STEM/MARK. Agentura realizovala průzkum na vzorku 707 mladých dospělých ve věku 18 až 22 let pro neziskovou společnost Na věku záleží.
Chodí jako mladý? Je mladý
Společnost Na věku záleží nemá v plánu, jak podtrhl její ředitel Tomáš Kajgr, pokoušet se o změnu legislativy. Cílí na omezení dostupnosti tabákových a nikotinových výrobků osobám mladším 18 let a na vytvoření prostředí, v němž je běžné tyto výrobky před plnoletostí neužívat. Proto se zaměří na podporů prodejců, srozumitelné postupy ověřování věku a spolupráci se státem a kontrolními orgány. Problémem k řešení není jen ověřování plnoletosti u prodejců, ale také při internetovém nákupu a předání objednané zásilky.
Zajímavé řešení zkouší společnost Traficon, jeden z partnerů projektu. „Odpovědný prodej pro nás není jen otázkou dodržování zákona. Je důležité, aby naši franšízanti věděli, jak v konkrétních situacích postupovat. Proto dlouhodobě investujeme do podpůrných moderních technologií, které se mimo jiné zaměřují právě na věk zákazníků a podporu obsluhy při odpovědném prodeji,“ říká David Zeman, ředitel marketingu a PR Traficonu. Ten má v Česku celkem 250 prodejen a ve třech z nich zkouší v pilotním provozu novinku.
Ta spočívá v tom, že zákazník je při vstupu do prodejny monitorován kamerovým systémem, který neanalyzuje jen fyzický vzhled, ale i třeba způsob chůze, na co se zákazník v prodejně zaměřuje a podobně. A pokud dospěje k závěru, že jde o člověka, který ještě nedosáhl 21 let, vyšle signál prodávajícímu, který následně požádá o doklad totožnosti. V příštím roce chce Traficon tento systém zavést v 70 prodejnách. Jak uvedl Zeman, data přitom nejsou nikde ukládána ani zpracovávána, takže systém není v konfliktu s ochranou osobních údajů.
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Každý pátý Čech je obézní a problém se dál zhoršuje. Ekonomické dopady jsou přitom obrovské: miliardy mizí ve zdravotnictví, kvůli absencím i nižšímu pracovnímu výkonu. Do poloviny století může podle odhadu roční účet obezity vystoupat až k půl bilionu korun.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.