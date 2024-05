Křetínský zvýšil nabídku na převzetí britské firmy IDS, vlastníka Royal Mail

Investiční společnosti EP Group miliardáře Daniela Křetínského zvýšila svou předběžnou nabídku na převzetí firmy International Distributions Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail. Nová nabídka firmu ohodnocuje na 3,5 miliardy liber (přes 100 miliard korun), oznámila společnost ID, ve které už Křetínský vlastní podíl 27,56 procenta prostřednictvím svého podniku VESA Equity Investment.

Reklama

Vylepšený návrh ohodnocuje jednu akcii IDS na 3,7 libry. Ve srovnání s cenou akcií před zveřejněním původní nabídky to představuje prémii 73 procent. IDS uvedla, že plánuje akcionářům návrh doporučit, pokud skupina EP Group předloží oficiální nabídku v této celkové hodnotě.

IDS v dubnu odmítla nabídku Křetínského, která činila 3,2 libry na akcii. Odůvodnila to tím, že je výrazně podhodnocená a neodráží budoucí vyhlídky firmy.

Společnost IDS zahrnuje dva podniky, a to mezinárodní balíkovou síť General Logistics Systems (GLS) se sídlem v Amsterodamu a Royal Mail v Británii.

Společnost Royal Mail se v posledních letech potýkala s problémy. Uškodily jí stávky zaměstnanců, incident v oblasti kybernetické bezpečnosti, pokuty od regulačního orgánu Ofcom za nesplnění cílů v oblasti doručování a také ztráta 360letého monopolu na doručování balíků z poštovních poboček.

Agentura Reuters už dříve upozornila, že do případné transakce by se mohla vložit britská vláda. Zákon o národní bezpečnosti a investicích totiž dává ministrům větší pravomoc rozhodovat o transakcích týkajících se kritické infrastruktury.

Atos opět na scéně. Křetínský dal nabídku na převzetí celé francouzské technologické firmy Zprávy z firem Miliardář Daniel Křetínský předložil nabídku na převzetí francouzské technologické společnosti Atos. Firma celkem obdržela od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vložení hotovosti do podniku. Do konce měsíce by se měla rozhodnout, kterou nabídku přijme. ČTK Přečíst článek

Křetínský objevuje nový byznys. Získal čtvrtinu ve francouzském startupu, který vyvíjí lék na rakovinu Zprávy z firem Investiční společnost EP Equity Investment (EPEI) českého podnikatele Daniela Křetínského získala téměř čtvrtinový podíl ve francouzské firmě Nanobacterie, která vyvíjí neinvazivní metodu léčby rakoviny, uvedl mluvčí Křetínského společností Daniel Častvaj. Hodnotu transakce neuvedl. ČTK Přečíst článek