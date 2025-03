Král kůže: Kara potřebuje novou krev, je čas ji prodat

Zdeněk Rinth, výkonný šéf a majoritní vlastník kožešnické společnosti Kara Trutnov, hledá pro značku, které hned dvakrát vrátil její zašlou slávu, nového partnera. Firma podle něj potřebuje novou krev, někoho s vizí a ambicí pohnout se dál.

Podnikatel Zdeněk Rinth je klíčovou postavou v příběhu tradiční české značky Kara. Byl to on, kdo ji zachraňoval před krachem, a ne jednou. V roce 2018 Karu prodal podnikateli Michalu Mičkovi, který v ní za krátkou dobu nahromadil dluhy ve výši přes čtvrt miliardy korun. Rinth společně s majitelem Natlandu Tomášem Raškou dostali Karu v roce 2022 z insolvence. Teď trutnovskou společnost čeká nová etapa – bez jejího zachránce.

Společně s poradenskou společností Roklen započal prodejní proces celé firmy.

„Před lety jsem se do svého podniku vrátil, abych ho zachránil, což se s mým týmem a Natlandem podařilo. Úspěšně jsme dostali Karu zpátky do kondice, vyleštili jsme značku, zbavili ji nánosů závazků z covidu a dalších. Teď je potřeba se posunout dál, přijít s novou strategií, vizí, ambicemi rozvoje, a na to už musí přijít nový management, protože je to záležitost dalších pěti až sedmi let,“ vysvětluje důvody svého rozhodnutí brzy čtyřiasedmdesátiletý Zdeněk Rinth.

Minoritu v Kaře drží skupina Natland Tomáše Rašky, který k Rinthovu rozhodnutí uvedl: „Naše hlavní úloha byla při formálním procesu záchrany a reorganizaci, kdy se ve spolupráci s managementem podařilo obnovit provoz a znovu nastavit obchodní spolupráce. Ve firmě jsme zůstali jen jako minoritní akcionář a nemáme dostatečnou expertizu na to, dále rozvíjet firmu sami, dát tomu více než Zdeněk Rinth. Naše know-how je jinde.“

Kožešnická značka Kara má více než sedmdesátiletou historii a podle současných majitelů také mnoho loajálních zákazníků a obrovský potenciál v kontextu celého středoevropského regionu. I proto je Rinthovým cílem najít silného partnera, který by společnost nejen dále řídil a rozvíjel, ale také nastavil úspěšnou strategii na několik let dopředu a zajistil firmě konstantní stabilitu pro budoucnost.

V současné době má Kara po celé České republice a na Slovensku 32 prodejen a za poslední tři roky se její zisk pohyboval v rozmezí 40 až 50 milionů korun.

Insolvenční řízení Kary Trutnov skončilo. Raška s Rinthem provedli bleskovou reorganizaci Zprávy z firem Kožešnická a oděvní společnost Kara Trutnov k 1. dubnu splnila reorganizační plán a skončilo pro ni 13 měsíců trvající insolvenční řízení. Ukončení insolvence potvrdil v pátek usnesením Krajský soud v Hradci Králové. Cílem reorganizace bylo zachování podnikání Kary. Kara měla 160 věřitelů, kteří po ní požadovali 277 milionů korun. ČTK Přečíst článek

Investor Mička dluží miliardu. Pomoct mu má aukce obrazů Kupky a Dokoupila z jeho majetku Enjoy Na internetovém portále verejnedrazby.cz začala aukce 25 obrazů a uměleckých fotografií z majetku investora Michala Mičky, bývalého majitele firem Kara Trutnov a Pietro Filipi. Mička je v insolvenci a soud mu povolil oddlužení. Obrazy a fotografie, jejichž vyvolávací cena se pohybuje od 16 050 korun do 563 tisíc korun, draží brněnská společnost Gaute. Dražit se bude například obraz Františka Kupky. ČTK Přečíst článek

Zkrachovalou značku Pietro Filipi koupila společnost vlastnící Trenýrkárnu Zprávy z firem Módní značka Pietro Filipi, která skončila v roce 2021 konkurzu, má nového majitele. Od investiční skupiny Natland podnikatele Tomáše Rašky ji koupila společnost DaniDarx, pod kterou patří e-shop Trenýrkárna.cz. Za kolik, ani jedna ze stran nezveřejnila. Na českém trhu Pietro Filipi působila od roku 1993. V roce 2019 v ní zbývající podíl koupila skupina C2H podnikatele Michala Mička. Kvůli omezením v době pandemie ale skupina, do které spadala také firma Kara Trutnov, zkrachovala. ČTK Přečíst článek