Konsolidace na česko-slovenském trhu s elektronikou. Vlastníci sítí Datart a Electro World zvažují spojení

Zlínská skupina HP Tronic a slovenský řetězec se spotřební elektronikou NAY zvažují vytvoření společného holdingu. Součástí HP Tronic je maloobchodní prodejce spotřební elektroniky Datart i výrobce Eta, skupina NAY zahrnuje síť prodejen Electro World. Majitelé zvažovaným spojením reagují na trend posilování online prodejců a avizovaného nástupu online tržišť.

Reklama

HP Tronic a NAY podepsaly základní dohodu o podmínkách a principech možného spojení. „Byl zahájen proces, který má prověřit tento záměr z hlediska možných synergií a v kontextu platných pravidel soutěžního práva. Podmínkou spojení skupin je jak schválení ze strany úřadů, tak nalezení finální dohody majitelů obou skupin,” oznámily firmy. Majitelé obou skupin nechtějí poskytovat další informace do doby, než bude známé stanovisko příslušných soutěžních úřadů.

E-shopy bojují s cash-flow, náklady na logistiku jim stouply o desetinu Zprávy z firem Náklady na logistiku českým e-shopům na začátku letošního druhého čtvrtletí meziročně vzrostly o přibližně desetinu. Propisuje se to i do chování zákazníků, asi v polovině případů volí tu nejlevnější možnou dopravu, i když je mnohdy pomalejší. Vyplývá to z průzkumu poskytovatele odložených plateb Skip Pay, který patří pod ČSOB. Zúčastnilo se ho 121 e-shopů a uskutečnil se na přelomu dubna a května. ČTK Přečíst článek

NAY vlastní síť Electro World i v Česku

Tržby zlínské skupiny HP Tronic loni meziročně vzrostly o pět procent na 25,3 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA (před započtením daní, úroků a odpisů) činil 942 milionů korun, přičemž proti roku 2021 klesl v důsledku neočekávané ekonomické a mezinárodní situace o 350 milionů korun. Do skupiny HP Tronic patří rovněž e-shopy Kasa.cz a Hej.sk. Skupina působí také v cestovním ruchu a gastronomii, provozuje například Resort Valachy se čtyřmi hotely s wellness centry a ski areálem ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku a Bistrotéku Valachy ve Zlíně. HP Tronic zaměstnává více než 3000 lidí.

Společnost NAY působí na slovenském trhu přes 30 let. V roce 1992 začala budovat vlastní síť maloobchodních prodejen. V roce 1998 vytvořila koncept velkoplošných prodejen pod registrovanou značkou NAY Elektrodom, který postupně rozšířila po celém Slovensku. V roce 2014 odkoupila síť prodejen Electro World na Slovensku a v České republice.

E-shopy čeká složitý rok, ukazují data za první kvartál Zprávy z firem Obrat tuzemských internetových obchodů v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 13 procent. Důvodem je ekonomická nejistota zákazníků a trvající vysoká inflace. Vyplývá to z údajů internetového srovnávače Heureka.cz. ČTK Přečíst článek

Křetínský je největším akcionářem Fnac Darty, patří mu čtvrtina Zprávy z firem Podnikatel Daniel Křetínský se stal největším akcionářem francouzské společnosti Fnac Darty, drží v ní teď více než 25procentní podíl. Oznámil to francouzský úřad pro regulaci finančního trhu AMF. Křetínský tak pokračuje v posilování svého portfolia na francouzském trhu, podle regulačního úřadu ale v příštích šesti měsících nemá v úmyslu Fnac Darty ovládnout. ČTK Přečíst článek