Mbappé vysvětlil rozchod s Nike: Bylo načase udělat změnu
Dvacet let nosil kopačky Nike. Teď fotbalista Kylian Mbappé mění značku. Pomůže švýcarské společnosti On proniknout na fotbalový trávník. Sedmadvacetiletý francouzský útočník nebude jen tváří reklam. Získává také majetkový podíl a zapojí se do vývoje kopaček. První modely mají dorazit na trh příští rok. „Bylo načase udělat změnu,“ cituje Mbappého server CNBC.
Dvacet let si Nike hýčkala jednu z největších fotbalových hvězd světa. Teď jí Kylian Mbappé dává sbohem a míří k rivalovi, který zatím neprodal jedinou kopačku. Švýcarská značka On, dosud známá hlavně běžeckou obuví, si jeho příchodem otevírá dveře na trh ovládaný zavedenými giganty. A Mbappé nebude jen tváří kampaně. V nové firmě získává podíl a pomůže jí vyvinout první fotbalové kopačky. Tak jako to před ním už udělal Roger Federer s teniskami.
„S Nike jsem prožil dvacet úžasných let a mohu jim jen poděkovat,“ řekl Mbappé v pondělním rozhovoru pro CNBC. Rozchod ale vysvětlil jednoduše: „Bylo načase udělat změnu.“
Mbappé má v On podíl
Spolupráce má také přímý byznysový rozměr. Podle agentury Reuters zahrnuje Mbappého dohoda vedle finanční odměny také majetkový podíl v On. Jeho velikost ani další finanční podmínky ale strany nezveřejnily.
Nike se přitom Mbappého nechtěla vzdát lacino. Podle francouzského deníku L’Équipe, na jehož informace upozornil The Irish Times, mu nabízela novou desetiletou smlouvu za více než 20 milionů eur ročně. Celkem by tak fotbalista mohl získat přes 200 milionů eur. Přesto se rozhodl pro švýcarskou On, v níž vedle finanční odměny získal také majetkový podíl.
Francouzský útočník se zároveň zapojí do vývoje a testování fotbalové obuvi a oblečení. Jeho úloha tak má přesahovat běžné sponzorství, při němž sportovec pouze nosí výrobky značky a vystupuje v jejích kampaních. On chce jeho zkušenosti využít při navrhování produktů pro vrcholový fotbal.
Mbappé zdůraznil, že kopačky jsou pro hráče mimořádně osobní záležitostí. Musí v nich cítit spojení s míčem i hřištěm a zvládat každodenní trénink i náročný zápasový program. Připomněl, že špičkoví fotbalisté dnes mohou odehrát kolem 60 utkání za sezonu.
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Federer už cestu prošlápl
On má s podobným typem spolupráce zkušenost. V roce 2019 do společnosti jako spolumajitel vstoupil Roger Federer. Tenisová legenda se následně podílela na vývoji produktů a pomohla značce rozšířit působení z běžeckého prostředí do tenisu. Výsledkem byla mimo jiné řada obuvi nesoucí Federerovo jméno.
Z původně běžecké značky se mezitím stal významný výrobce sportovního vybavení. Za rok 2025 vykázala On tržby 3,014 miliardy švýcarských franků (v přepočtu přibližně 77,8 miliardy korun), meziročně o 30 procent vyšší. Firma tak má za sebou období rychlého růstu, i když vstup do fotbalu bude představovat jinou výzvu než rozšiřování nabídky běžecké či tenisové obuvi.
Fotbalu dominují zavedení výrobci Nike, Adidas a Puma. On si bude muset získat nejen pozornost fanoušků, ale především důvěru hráčů. Právě proto staví svou strategii na spolupráci s Mbappém a dalších známých jménech.
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Kopačky mají vznikat pomocí robotů
Jedním z hlavních taháků nového projektu je technologie LightSpray. Při její výrobě robot nanáší souvislé vlákno, z něhož vzniká svršek boty. On tento postup už používá při výrobě běžecké obuvi a nyní jej chce přizpůsobit požadavkům fotbalistů. Cílem je vyvinout lehké kopačky, které budou co nejlépe sedět na noze. První fotbalové kopačky značky mají podle Reuters přijít na trh v roce 2027.
Švýcarská firma přitom nesází pouze na Mbappého. Ředitelem její fotbalové divize se stal bývalý francouzský reprezentant Thierry Henry, který na přípravě vstupu značky do fotbalu pracuje už od konce roku 2025. Do vývoje a testování produktů se zapojí také švýcarská reprezentantka a hráčka Barcelony Sydney Schertenleibová.
Nike přichází o další fotbalovou hvězdu
Mbappého odchod přichází v době, kdy se Nike snaží oživit svůj byznys a čelí silnější konkurenci. Americkou značku už v minulých letech opustily i další známé fotbalové tváře. Lamine Yamal přešel k Adidasu, Neymar zamířil k Pumě. Nike ale nadále zůstává významným hráčem, mimo jiné má smlouvu s francouzskou reprezentací až do sezony 2033/2034.
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