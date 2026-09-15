Klíče od hotelového pokoje míří do mobilu. OREA je nabídne v telefonech i hodinkách
Hosté vybraných hotelů OREA už nemusí při každém návratu na pokoj hledat plastovou kartu. Největší česká hotelová značka začala zavádět digitální klíče, které lze uložit přímo do telefonu nebo chytrých hodinek. Novinka funguje i bez připojení k internetu a do konce roku se má rozšířit do dalších pražských a šumavských hotelů.
OREA Hotels & Resorts pokračuje v digitalizaci svých služeb. Po spuštění webové aplikace MyOREA, která umožňuje například online odbavení, kontrolu a zaplacení účtu nebo rezervaci doplňkových služeb, zavádí mobilní hotelové klíče uložené přímo v digitální peněžence hosta.
Novinku nyní nabízí OREA Place Seno v centru Prahy a OREA Resort Sklář. Do konce roku by měla být dostupná také v OREA Hotelu Pyramida Praha, OREA Resortu Horizont Šumava a OREA Hotelu Andel’s Prague.
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Podle společnosti jde o první řešení tohoto typu zaváděné hotelovou značkou v Česku. OREA zároveň patří mezi první hotelové značky v Evropské unii, které nabízejí hotelové klíče kompatibilní s digitální peněženkou pro zařízení s operačními systémy iOS a Android. Technologii nasazuje ve spolupráci se společností Vingcard.
„Digitalizaci v OREA nevnímáme jako náhradu osobního servisu, ale jako způsob, jak hostům zjednodušit pobyt a našim týmům uvolnit ruce od zbytečné administrativy. MyOREA a digitální klíče jsou pro nás přirozeným krokem k moderní hotelové službě, která je pohodlná, bezpečná a zároveň stále osobní,“ uvedl generální ředitel OREA Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.
Pokoj odemkne telefon nebo hodinky
Digitální klíč funguje podobně jako platební karta uložená v telefonu. Host se po rezervaci přihlásí do aplikace MyOREA, vyplní potřebné údaje a odbaví se online. Jakmile mu hotel přidělí pokoj, může si klíč stáhnout přímo do digitální peněženky ve svém zařízení.
Po příjezdu musí recepce nadále ověřit totožnost hosta podle předloženého dokladu. Poté už lze pokoj odemykat přiložením telefonu nebo chytrých hodinek ke čtečce na dveřích, podobně jako při bezkontaktní platbě.
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Plastové karty nicméně z hotelů zatím úplně nezmizí. Hosté je mohou využít například k aktivaci elektřiny na pokoji.
Výhodou digitálního řešení je, že klíč funguje také bez připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti. U podporovaných zařízení s operačním systémem iOS lze využít rovněž režim Power Reserve. Ten umožňuje použít klíč ještě až pět hodin po vybití telefonu.
Pilotní provoz překonal očekávání
Digitální klíče využilo od zahájení pilotního provozu přibližně 15 procent hostů, kteří tuto možnost měli k dispozici. OREA přitom podle svého vyjádření novou službu zatím výrazně nepropagovala. Výsledek proto hodnotí jako potvrzení, že hosté jsou na podobná digitální řešení připraveni.
Pozitivní zkušenost popsal například host Sebastian Adam. „Ocenil jsem hlavně to, že jsem při odemykání pokoje nemusel pokaždé hledat plastovou kartu. Telefon má dnes člověk většinou hned po ruce, takže stačilo přiložit ho ke čtečce a měl jsem odemčeno,“ uvedl.
Host Petr Mošna zase ocenil rychlou registraci klíče v zařízení s operačním systémem Android. Fyzickou kartu sice první den nosil pro jistotu s sebou, podle jeho zkušenosti však nebyla potřeba. Po skončení pobytu se digitální klíč z telefonu automaticky odstranil.
OREA chce novinku rozšiřovat postupně
Hotelová skupina zavádí technologii po jednotlivých hotelech. Musí totiž ověřit kompatibilitu se stávajícími zámkovými systémy, provést potřebné aktualizace a zajistit propojení s vlastními interními systémy. Pilotní provoz v OREA Place Seno má řešení prověřit v běžném provozu před jeho širším rozšířením.
„OREA ukazuje, jakou hodnotu může mít digitální přístup do hotelového pokoje, pokud je přirozenou součástí celé cesty hosta a skutečně mu usnadňuje pobyt,“ uvedl viceprezident a vedoucí evropské hotelové divize společnosti Vingcard Jose Salvador.
Digitální klíče navazují na rozvoj aplikace MyOREA. Ta hostům slouží jako online průvodce pobytem a nabízí informace o rezervaci, hotelovém programu a doplňkových službách. Umožňuje také kontrolovat nebo uhradit účet.
OREA zdůrazňuje, že zavádění nových technologií nemá omezit osobní kontakt mezi hosty a zaměstnanci. Recepce zůstane místem, kde se ověřuje totožnost hosta a řeší jeho požadavky. Digitalizace má především snížit množství administrativy a omezit čekání.
„Hotelnictví je a vždy bude o lidech. Technologie nám ale pomáhají odstranit momenty, které pro hosta nemají přidanou hodnotu – opakované vyplňování údajů, čekání nebo hledání informací,“ dodal Lazarov.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.